ترامب يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان ويقرّ مرة جديدة بحقها في الدفاع عن نفسها

اعترف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ في ​البيت الأبيض، بـ "سيادة" إسرائيل على هضبة الجولان.

وتطرق ترامب إلى مسألة إطلاق صاروخ من غزة على تل أبيب فجر الإثنين، فاعتبر أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها. وقال "إسرائيل ترد الآن وبقوة على الهجوم الذي تعرضت له"، مؤكداً أن "التحالف بين اسرائيل واميركا غير قابل للتفكك ولم يكن يوماً أقوى مما هو الآن".

وأشاد نتنياهو من جهته، بصداقة ترامب لإسرائيل. وقال إن "الرئيس الأميركي أظهر دعماً لا يُصدق لإسرائيل"، مضيفًا "على مر السنوات كان لإسرائيل الكثير من الأصدقاء في البيت الأبيض لكن لم نر صديقًا مثلك أبداً".

وتابع: "أظهرت ذلك في الموقف من الاتفاق النووي مع إيران. قلت إنك ستعيد العقوبات على إيران وفعلت، ثم أظهرت ذلك حينما قلت، سننقل السفارة إلى القدس، وفعلت. والآن يظهر ذلك باعترافك بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".

ووقّع الرئيس الاميركي في ختام المؤتمر إعلاناً رئاسياً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وتزامن الاعتراف الأميركي وشنّ الغارات الإسرائيلية على غزة، مع انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن، حيث عبّر متحدث تلو الآخر عن الدعم الأميركي للعلاقات القوية مع إسرائيل.