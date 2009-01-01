تنديد عربي ودولي بقرار ترمب الاعتراف بـ "إسرائيلية" الجولان السوري

مرتفعات الجولان التي تشكل فاصلاً حدودياً بين سوريا وإسرائيل (رويترز)

توالت ردود الأفعال المنددة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، بدءا من الجامعة العربية التي استنكرت بأشد العبارات قرار ترامب واعتبرته "باطلاً شكلاً ومضموناً ولا يغير في وضعية الجولان القانونية".

ووصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعلان بأنه "حالة من الخروج عن القانون الدولي روحاً ونصاً". وشدد على أن "العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية، طالت أم قصرت، لا تُسبغ عليه شرعية".

وأكد ابو الغيط أن "الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات التي ستصدر عن القمة المُرتقبة في تونس مطلع الأسبوع المقبل".

وعلق الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، على التوقيع الأميركي ​​​مؤكداً أن "لا شرعية لأي قرار يمس السيادة الفلسطينية على ​القدس​ أو أي أرض عربية"، معربا عن استنكاره لـ"القرارات الأميركية الخاصة بالقدس والجولان المحتلتين".

بدوره سارع النظام السوري الى وصف الخطوة بأنها "اعتداء صارخ على سيادة أراضي سوريا ووحدتها". وأضاف "هذه السياسة العدوانية الأميركية تجعل من المنطقة والعالم عرضة لكل الأخطار وتكرس نهجاً في العلاقات الدولية تجعل السلم والاستقرار والأمن في العالم في مهب الريح".

بدورها اعترضت روسيا على خطوة ترامب واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الاعتراف الأميركي بسيادة اسرائيل على الجولان السورية "انتهاك للقانون الدولي"، وحذّرت من "موجة توترات جديدة" في الشرق الأوسط بعد القرار الأميركي.

وأدان لبنان الاثنين الاعتراف الأميركي بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل معتبرا انه "يخالف كل قواعد القانون الدولي" مشددا على أنّ الهضبة "أرض سورية عربية".

وافادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انّ "الإعلان الرئاسي الأميركي بخصوص أحقية إسرائيل بضم هضبة الجولان السوري، هو أمر مدان ويخالف كل قواعد القانون الدولي، ويقوض أي جهد للوصول إلى السلام العادل".

وتابعت أن "مبدأ الأرض مقابل السلام يسقط، إذ عندما لا تبقى من أرض لتعاد لا يبقى من سلام ليعطى".

وأكّدت أنّ "هضبة الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة، ولا لأي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية أرض من بلد إلى آخر".

وحذّرت "إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها تتوسع بالاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والعدوان، فإنها ستجد نفسها بعزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة، لن تنفعها عندها لا قوتها ولا عنصريتها".

وشددت أن إسرائيل "لن تجد أمنها إلا بالسلام العادل والشامل".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان بـ"التاريخي"، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية.

واكد "لن نتخلى عنها أبدا".

ووقّع ترامب الإثنين اعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها الدولة العبرية عام 1967 وضمتها العام 1981 في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.