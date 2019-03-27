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دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
قال مصدر عسكري سوري، الخميس، إن الدفاعات الجوية تصدت لضربات إسرائيلية، أصابت المنطقة الصناعية في مدينة حلب، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية فقط.
وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية".
وأشار المصدر إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات". وأفادت الوكالة، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب الدولي والمدينة الصناعية.
وتحدثت الوكالة السورية عن "عدوان جوي" على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي. وقالت إن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي وتسقط عددا من الأهداف".
وذكر التلفزيون السوري الحكومي، أن الانفجارات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة حلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري وحلفائه.
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