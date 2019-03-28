- أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
- الصين تتجسّس على إسرائيل!
- خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
- من يعطّل الموازنة؟
- هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
- طرد قاضٍ و«محاكمة» أربعة... «والحبل عالجرّار»!
- نواب رياض سلامة: نهاية الولاية تريح عون؟
- انتخابات طرابلس: «الأحباش» يقرّرون اليوم
- الصينيون قادمون إلى البقاع؟
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
- العرب بين قمّتَين: تونس 2004 وتونس 2019
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- روسيا تدعو لبنان والعراق إلى حضور محادثات «أستانة» كمراقبين
- السفير الفرنسي: تنفيذ إصلاحات «سيدر» مسؤولية الحكومة
- تأجيل جلسة « النواب» مجدداً بسبب الحالة الصحية للحريري
- هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟
- في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- توقعات الأبراج ليوم March 28, 2019
- وأد الإناث المرحب به في آسيا.. صور متعددة للتخلص من المرأة
- الاغتصاب الزوجي:الجريمة المباحة
- القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
- عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
- مطرحك يا واقف
- ممنوع الخروج.. موظفو "سعودي أوجيه" منسيون في السعودية
- مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
- براتب "خيالي" وشرط "غريب".. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم
- مصور يلتقط صور بلدة شبه مهجورة.. سكانها الآن دببة قطبية
- المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
- مطالبة اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهنّ تواجه تزايد التحفظات الحزبية
- قرار ترامب يوتِّر المنطقة... وعون وبوتين لتســريع عودة النازحين
- هل جرت المقايضة: الجولان مقابل الأسد؟
- هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية - الإسرائيلية
- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- تطوّر قضائي جديد في قضيّة ملكيّة LBC
- عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- لبنان خامسًا في مرتبة الدول الأكثر تلوثًا في العالم
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
اخترنا لكم
-
هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟ ...الكاتب:
-
هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية ...الكاتب:
-
عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان ...الكاتب:
-
كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد ...الكاتب:
-
عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة ...الكاتب:
-
مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية ...الكاتب:
-
وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في ...الكاتب:
-
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب ...الكاتب:
-
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة ...الكاتب:
-
ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": ...الكاتب:
-
البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى ...الكاتب:
-
كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية! ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى ...الكاتب:
-
معلومات جديدة.. هكذا حصل منفذ مجزرة نيوزيلندا ...الكاتب:
-
"فتى البيض" أيقونة عالمية في وجه كراهية ...الكاتب:
-
"يلعن الساعة التي صرت فيها رئيساً مضطراً ...الكاتب:
-
جندي سابق أبلغ عنه من قبل.. هنا ...الكاتب:
-
بطل مسجد لينوود للجزيرة: هكذا واجهت إرهابي ...الكاتب:
-
نيوزيلندا تكرّم ضحايا المسجدين وتُراجع قوانين السلاح ...الكاتب:
-
لن يُحكم بالإعدام.. العقوبة المتوقعة لسفاح نيوزيلندا ...الكاتب:
الصين تتجسّس على إسرائيل!
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً كشفت فيه أنّ الصين تتجسّس على إسرائيل، بهدف الوصول إلى الأسرار الأميركية، وسرقتها.
ولفتت المجلة الى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتجاهل العمليات الإستخباراتية لبكين وموسكو منذ زمن طويل، ولكن مؤخرًا بدأت الحكومة الإسرائيلية تعير انتباهًا لما يحصل، إلا أنّ الوقت قد فات!
فقد أوضحت المجلة أنّ مجلس الأمن القومي في إسرائيل، يحضّر لتقديم توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية، عن الاستثمارات الأجنبية، وبسبب حساسية هذه القضية، ولا يبدو حتّى الآن أنّ أياً من أعضاء الحكومة جاهز للحديث عن هذا الملف.
وأشارت المجلة إلى أنّ الصين زادت إستثماراتها العسكرية والإقتصادية في الشرق الأوسط خلال العقد المنصرم، بما في ذلك إسرائيل، والآن يتعين على مجلس الأمن القومي التوفيق بين سياستين متناقضتين، وكلاهما مهم للاقتصاد الإسرائيلي ومصالح الأمن القومي، فالسياسة الأولى تتمثّل بالتشجيع على الإستثمار الأجنبي، والخصخصة وزيادة الأسواق العالمية التي تستقبل منتجات إسرائيلية، وبذلك بدأت شركات إسرائيلية تصدّر إلى الدول الآسيوية ذات الإقتصاد المتنامي، ومن بينها الصين.
توازيًا، كشفت دراسة أعدّتها الإستخبارات الإسرائيلية أنّ الإستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت 1700% ما بين العام 2012 و2017، وتبلغ قيمة الإستثمارات مجتمعةً 700 مليار دولار، نصفها تقريبًا في قطاع الطاقة، إضافةً الى 150 مليار دولار في حقل الأبحاث والتطوير، 113 مليار دولار في حقل الصناعة، 103 مليار دولار في قطاع النقل، 68 مليار دولار في القطاع العسكري، و4 مليارات كقروض ماليّة، و155 مليون دولار كمساعدات إنسانيّة.
أمّا السياسة الثانية التي سيبحثها مجلس الأمن القومي، فهي الدفاع عن الأصول الإستراتيجية والبنى التحتية من أن تصبح محكومة من قبل حكومات أجنبية، فإسرائيل تواجه اليوم مشكلة التجسس الأجنبي، إذ تحاول الصين ومعها موسكو الدخول الى الشركات التكنولوجيا، والتجسس من خلالها على الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير فإنّ الصين تستهدف شركتين كبيرتين لتصدير الأسلحة، وهما شركة "رافاييل" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية، و"إلبيت سيستمز" الدفاعية الإسرائيلية ، إضافةً الى شركات خاصة بالطيران، وجميعها لديها فروع في الولايات المتحدة، ومن خلال هذه الشركات تحاول الصين الوصول إلى أسرار الصواريخ، إضافةً الى الطيران وأنظمة الدفاع وأمور أخرى.
ولذلك ليس مستغربًا عمل الصين وموسكو على أن تكون لديهما سفاراتان مهمتان في تل أبيب، وفقًا لـ"فورين بوليسي" التي كشفت أنّ الصين تسعى لشراء عقار قريب من مقرّ الموساد ووحدة 8200 الإستخباراتية من أجل تشييد سفارتها الجديدة هناك.
تابعونا
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
- الصين تتجسّس على إسرائيل!
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- ممنوع الخروج.. موظفو "سعودي أوجيه" منسيون في السعودية
- هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية - الإسرائيلية
- رغم إعلان وقف إطلاق النار.. الغارات الإسرائيلية على غزة تتجدد
- كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بسيادتها على الجولان؟
- تنديد عربي ودولي بقرار ترمب الاعتراف بـ "إسرائيلية" الجولان السوري
- ترامب يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان ويقرّ مرة جديدة بحقها في الدفاع عن نفسها
- بعد نجاح الوساطة المصرية.. وقف إطلاق النار في قطاع غزة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)