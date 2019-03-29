تركيا تعلن عودة أكثر من 318 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة عودة أكثر من 318 ألف لاجئ سوري الى بلادهم.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن صويلو قوله في تصريح صحفي ان عودة اللاجئين جاءت بعد شن الجيش التركي عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون) شمال سوريا واللتين وفرتا الامن والسلام في المنطقة.

واضاف ان تركيا ارسلت الاطباء والممرضين والمهندسين ورجال الامن والجنود وقامت ببناء المدارس في سوريا.

واشار الى ان قوات بلاده تمكنت من تحييد اكثر من ثلاثة آلاف "ارهابي" خلال هاتين العمليتين العسكريتين.

وشن الجيش التركي عمليتي (درع الفرات) في اغسطس عام 2016 و(غصن الزيتون) في يناير عام 2018 لطرد عناصر التنظيمات "الارهابية" من شمال سوريا.