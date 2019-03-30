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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

مراسل قناة إسرائيلية يتجول في أراضي النظام السوري

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الجزيرة نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 132
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مراسل قناة إسرائيلية يتجول في أراضي النظام السوري
الصحفي الإسرائيلي مواف فرداي بشمال شرق سوريا (مواقع التواصل)

بثت القناة الـ 11 الإسرائيلية تقريرا مطولا لها يظهر دخول مراسلها مواف فرداي إلى شمال شرق سوريا. وحمل التقرير الذي بثته القناة اسم "قصة الأكراد في سوريا".

 

وقد أظهرت الصور دخول الصحفي المناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية بمدينة القامشلي ولقاءه بمظلوم كوباني "القائد العام" لما تعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل الوحدات عمودها الفقري.

 

وقد أظهر التقرير تجول فرداي بمنطقة المربع الأمني التي تنتشر فيه مقرات النظام السوري الأمنية وحواجزه في مدينة القامشلي بريف الحسكة، كما أظهرت الصور تجول الصحفي الإسرائيلي في شوارع المدينة بالقرب من مقر إقامته.

 

المصدر: الجزيرة نت

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