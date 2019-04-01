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زعماء العالم يهنئون أردوغان على فوز حزبه بالانتخابات المحلية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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زعماء العالم يهنئون أردوغان على فوز حزبه بالانتخابات المحلية

تقدم بعض زعماء العالم بالتهاني هاتفيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فوز حزبه في الانتخابات المحلية (البلديات)، التي جرت أمس الأحد، عبر اتصالات هاتفية.

 

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فقد قدم التهنئة كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

 

كما تقدم بها رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، ورئيس حزب "العمل الديمقراطي" بكر عزت بجوفيتش، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، والرئيس الغيني ألفا كوندي.

 

كما تلقى أردوغان تهنئة، من زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، والزعيم السابق لحزب "الوطن ألام" مسعود يلماز، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيلر.

المصدر: الأناضول

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