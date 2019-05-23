التلفزيون الرسمي السوري: الجيش يسقط طائرة مسيرة قرب مطار حماة

أرشيفية

القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي السوري في وقت متأخر يوم الأربعاء إن الجيش أسقط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة.

وأضاف التلفزيون أن متشددين من جبهة النصرة أطلقوا الطائرة. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.