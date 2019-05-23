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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, تقارير بالفيديو, شؤون اسرائيلية

رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
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رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة

قالت قناة عبرية إن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول في حرب جديدة في الشمال، هي الثالثة مع حزب الله اللبناني.

 

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول في مواجهة مرجحة في الجبهة الشمالية مع لبنان، وبأنه حدد بالفعل بنك الأهداف له، والممثل في الجنوب اللبناني.

 

وأفادت القناة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يؤمن بأنه أضاع فرصة طيبة خلال حرب لبنان الثانية، التي وقعت في صيف العام 2006، وبأن قوات الجيش باتت أكثر استعدادا لمواجهة لبنان وحزب الله مرة أخرى، رغم وجود ثغرات أو إخفاقات عسكرية واضحة.

 

 

وأوردت القناة العبرية عبر نشرها لشريط فيديو أجراه مراسلها العسكري، ألون بن ديفيد، أنه كان هناك حوالي 260 هدفا لبنانيا فقط خلال الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان (صيف 2006)، في حين وضع الجيش الإسرائيلي بنك أهداف محتمل، خلال الحرب الثالثة المقبلة، وهو ما يزيد عن ألفي هدف لبناني.

 

وأضافت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي استعد عبر تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإسراعها، مقارنة بحرب 2006، ولكنها أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يخشى الدخول في حرب برية مع لبنان، وهو ما لا تكتمل بدونه الحرب على لبنان ـ على حد قول القناة.

 

وأشارت القناة إلى أنه في حال دخول الجيش الإسرائيلي الحرب فعليا مع لبنان، فإن الأخيرة سوف تتكبد خسائر فادحة، لكنها أوضحت أن لدى حزب الله اللبناني قدرات عسكرية كبيرة، زادت بأضعاف مقارنة بتلك القدرات إبان عام 2006، فضلا عن أن الجيش الإسرائيلي تعلم كثيرا من حربيه الأولى (الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982) والثانية (يوليو/تموز 2006) مع لبنان.

 

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال يتسحاق بريك، مسؤول الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية لا يمكنها دخول حرب برية حقيقية، كونها ليست على استعداد تام لهذه الحرب، وربما في مسألة العقيدة القتالية الإسرائيلية أيضا، وفي قوة الردع التي باتت تتآكل.

المصدر: sputniknews

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