- عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
- الأردن:عن اعتقال هند الفايز
- روسيا تبدأ هجومها على إدلب… ضغط سياسي أم اجتياح عسكري؟
- جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟
- هل يلجأ "حزب الله" إلى خيار "الحشد الشعبي"؟
- الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء... ومطالبات للحريري بالحسم
- موازنة المحسوبيات الضيّقة لن تُنقذ البلد
- واشنطن تضع لبنان أمام خيارين
- دولةٌ: هي القاتل وهي القتيل...
- عون يُحذِّر: الإنقاذ.. وإلّا نُصبِح تحت الوصاية
- موازنة 2019.. رسوم جمركية على ذوي الدخل المحدود
- فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته للسوريين؟
- توتر واشنطن وبكين يهوي بأسعار النفط
- أستراليا: مقاطعة لـ«روزانا»
- التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟
- هل حان وقت إقرار الموازنة؟
- باسيل يتحرّك رئاسيّاً... وجعجع وفرنجيّة يتفرّجان
- تلوث الليطاني مكانك راوح
- مهمة ساترفيلد: محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو
- تمديد توقيف بشارة الأسمر: وصمة عار جديدة!
- مزراب الخلوي أمام لجنة الاتصالات: كل النفقات مضخّمة
- الرسوم الجمركية على الاستيراد: الجباية أولاً... وآخراً!
- تقرير لجنة المال: 37 ألف موظف خلافاً للقانون!
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2019
- معركة استنساخ النظام الجزائري
- بكركي مستاءة من باسيل واقتصاده "المقاوم"
- لبنان والعرب في سياسة ترامب: التناقض المتعمد تهويلاً وانسحاباً
- صراع خفي على الصلاحيات والقرار يؤخر الموازنة والحريري "لإخراجها من نفق المزايدات السياسية والاعلامية"
- هل تكون جلسة اليوم الأخيرة للموازنة؟
- لبنان يمارس «السياحة الرقمية» فوق «الصفيح الساخن»
- أجمل هديّة يُرسلها ترامب لخُصومه الإيرانيين إرسال مِئات الآلاف من الجُنود إلى الخليج.. لماذا؟ وما هِي الأسباب التي دفعت حاملة الطائرات “لينكولن” إلى الانسحاب والوقوف على بُعد 700 كم من الحُدود الإيرانيّة؟ وما هو تفسير صمت نِتنياهو هذه الأيّام؟
- خوض الأنهار للوصول إلى المدرسة بإندونيسيا
- القوات الروسية تعترض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم
- رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة
- عراضات تعرقل الموازنة صراع التوقيت و"الأبوة" !
- لبنان يخشى العجز عن ضمان تقديم خدمات صحية للنازحين
- «قوننة» السلاح والزجاج الداكن تعزز مخاوف الفوضى الأمنية في لبنان
- أخطر من المفاوضات الأمنية بين واشنطن وطهران
- الموازنة أسيرة "تضييع الوقت".. الحريري مــستاء.. وبرِّي: حل الحدود البحرية يتقدّم
- تدشين كاميرات مراكز الإمتحانات اليوم... وحدة التشريع معركة مقبلة
- "القوات": شكراً جبران باسيل!
- إستنفار فلسطيني في لبنان!
- مؤتمر المنامة وحصص لبنان والشتات الفلسطيني واليهودي
- هل سيستفيد لبنان من آخر مهمّات ساترفيلد؟
- أستراليا.. موريسن والإنتصار المعجزة
- التلفزيون الرسمي السوري: الجيش يسقط طائرة مسيرة قرب مطار حماة
- إيران بين "كأس السمّ" و"النهاية الرسمية"
- بدون تعليق
- الموازنة على كفّ عفريت
- الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»
اخترنا لكم
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
-
لمن الغلبة في الجو.. الوحش الروسي أم ...الكاتب:
-
بالفيديو: كيف هاجمت طائرات الحوثي المسيرة أنابيب ...الكاتب:
-
"غاز المتوسط"... توترات وصراعات لا تنتهي ...الكاتب:
-
كيفية اختيار المركز الأفضل لإجراء عملية زراعة ...الكاتب:
-
لماذا لاحق نظام الأسد بنان الطنطاوي بألمانيا ...الكاتب:
-
الشمال السوري.. 19 قتيلا وآلاف الهاربين من ...الكاتب:
-
“أمّهات قبل الأوان”: دعاوى وتحقيقات تلاحق زيجات ...الكاتب:
-
ملك تايلند يتزوج رئيسة أمن القصر ويتوجها ...الكاتب:
-
كشف حقيقة فيديو "أبابيل" الإيرانية والمدمرة الأميركية ...الكاتب:
-
لماذا لا تستطيع إيران إغلاق "هرمز"؟ الإجابة ...الكاتب:
-
الحرب دقت طبولها بين أمريكا وإيران، من ...الكاتب:
-
معركة جناق قلعة.. يوم انتصر العثمانيون على ...الكاتب:
عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
استهداف المزيد من المستشفيات شمال سوريا... وواشنطن تلوّح مجددا بالرد على استخدام «الكيماوي»
تسببت المعارك وعمليات القصف على مناطق عدة في شمال غربي سوريا، الخميس، في مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة مدنيين، جراء غارات نفذتها قوات النظام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى استمرار القصف الروسي والسوري بنحو 120 غارة و«برميلاً» على شمال حماة وريف إدلب، الأمر الذي أسفر عن خروج مزيد من المراكز الطبية من الخدمة.
وتدور منذ يومين اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، و«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) مع فصائل إسلامية من جهة ثانية، في ريف حماة الشمالي المجاور لمحافظة إدلب، أوقعت عشرات القتلى من الطرفين، وتتزامن مع غارات كثيفة.
وأحصى «المرصد» الخميس، مقتل 11 عنصراً من هيئة تحرير الشام والفصائل، مقابل 4 من قوات النظام، في الاشتباكات وعمليات القصف على محاور عدة في ريف حماة الشمالي، لا سيما في بلدة كفرنبودة ومحيطها. وتمكنت الفصائل إثر هجوم شنته الثلاثاء على نقاط تابعة لقوات النظام، من استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من البلدة، بعدما كانت قد طُردت منها في الثامن من الشهر الحالي.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من الجيش دمرت «آليات وعتاداً لإرهابيي (جبهة النصرة) بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة».
ونفذت طائرات روسية، وفق المرصد، الخميس، غارات استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، طالت تحديداً بلدتي كفرنبودة والهبيط، تزامنت مع شن الطيران السوري ضربات جوية وصاروخية، وإلقائه براميل متفجرة على المنطقة.
وأحصى المرصد مقتل خمسة مدنيين، جراء القصف الجوي والبري لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.
وتأتي هذه الحصيلة غداة إعلان «المرصد» مقتل 23 مدنياً في الغارات و87 مقاتلاً من الطرفين، الجزء الأكبر منهم من «هيئة تحرير الشام» والفصائل، في المعارك المستمرة منذ الثلاثاء. وقال «المرصد» لاحقاً: «ارتفع إلى 8 عدد الشهداء المدنيين الذين قضوا جراء القصف الجوي والبري، ضمن منطقة (خفض التصعيد)، وهم رجل ومواطنة جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، ورجل آخر جراء تنفيذ طائرات النظام الحربية غارات على بلدة حيش جنوب إدلب، و3 أشخاص بينهم مواطنة جراء قصف قوات النظام على أماكن في بلدة كفرنبل، وطفلتان اثنتان جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي».
على صعيد متصل، ارتفع إلى 44 عدد الضربات الجوية التي نفذتها طائرات «الضامن الروسي» منذ ما بعد منتصف الليل، وإلى 70 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على بلدات وقرى ضمن منطقة «خفض التصعيد»؛ حيث ارتفع إلى 6 عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة، وهي: مشفى كيوان في كفرعويد، ومشفى السيدة مريم في كفرنبل، ومشفى الأورينت بكفرنبل، ومشفى نبض الحياة في حاس، ومشفى الـ111 في قلعة المضيق، ومشفى المغارة في بلدة اللطامنة، بالإضافة لمركزين صحيين في بلدتي كفرنبودة والهبيط.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول). ونشرت تركيا كثيراً من نقاط المراقبة لرصد تطبيق الاتفاق. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها، قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتهم ليل الثلاثاء النظام السوري بتهديد اتفاق وقف إطلاق النار.
ودفع القصف والمعارك منذ نهاية أبريل (نيسان) نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بينما طالت الغارات 20 مرفقاً طبياً، لا يزال 19 منها خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة.
وقال التلفزيون الرسمي السوري، في وقت متأخر الأربعاء، إن الجيش أسقط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة. وأضاف التلفزيون أن متشددين من «جبهة النصرة» أطلقوا الطائرة.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأربعاء إلى وقف إطلاق النار مجدداً في سوريا. وقالت واشنطن إنها ترى دلائل على أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، في أحدث هجوم، وحذرت من أنها سترد «سريعاً وبشكل متناسب»، إذا ثبتت هذه المزاعم التي ينفيها الأسد منذ بدء الحرب.
وقال الممثل الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري: «ما نحتاجه حقاً في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار». وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب: «لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا». وأردف قائلاً: «هذه الصراعات والهجمات المتبادلة... تضع ضغطاً كبيراً على المدنيين، وتزيد من احتمال نشوب صراع بين الأمم».
بيد أن وسائل إعلام سورية رسمية، والمعارضة، و«المرصد»، قالوا إن القتال استعر مع سعي المعارضة لصد تقدم الجيش في مواجهة قصف عنيف.
وعندما سئل عن استخدام الأسلحة الكيماوية، قال جيفري إن الولايات المتحدة لا تزال تتابع بحرص أي هجوم محتمل من هذا النوع؛ لكنه أضاف أنها لا تملك تأكيداً. وقال: «ليس لدينا حتى هذه اللحظة أي تأكيد على أن الكلور هي المادة التي استُخدمت. لم ننته من مراجعتنا».
وقصفت إدارة ترمب سوريا مرتين: في أبريل 2017 وأبريل 2018، بسبب مزاعم عن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية. وفي سبتمبر قال مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تعد أسلحة كيماوية في إدلب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتوغاس، إن واشنطن لا تزال تحقق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للسلاح الكيماوي في هجمات أخيرة وقعت في إدلب.
وأضافت في إيجاز صحافي، أمس (الخميس)، أن النظام أظهر بالفعل الاستعداد لاستخدامه في الماضي، وأن البيت الأبيض قد تحدث بالفعل عن هذا الأمر. وأكدت أن واشنطن سترد بسرعة وبشكل مناسب على أي استخدام من نظام الأسد للأسلحة الكيمياوية. وقالت إن استخدام الأسلحة الكيمياوية «يُظهر عدم احترامٍ للإنسان وينتهك حقوق الإنسان وستتم محاسبة أي شخص، لا سيما هذا النظام، على القتل العشوائي للرجال والنساء والأطفال الذي حصل نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية».
كانت مصادر قد تحدثت عن احتمال قيام قوات النظام باستخدام غاز الكلور في هجمات على مناطق سكنية ومدنيين في محافظة إدلب، بعد تصاعد الهجمات والمعارك بين الأطراف المتحاربة في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة.
وأضافت أورتاغوس أن المعلومات عن هذه الهجمات المحتملة جاءت من مصادر عدة بينها مصادر طبية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتصل بعد بمسؤولين من الحكومة الروسية حول تلك الهجمات. لكنها أشارت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش ملف سوريا بشكل مفصّل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عندما التقاه في سوتشي قبل نحو عشرة أيام.
وشددت أورتاغوس على أنْ لا جدول زمنياً محدداً لمتابعة تلك التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن «على نظام الأسد أن يعلم أننا نراقبه عن كثب وأننا سنحاسبه على ذلك عندما يتم التأكد من تلك الادعاءات».
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
- الأردن:عن اعتقال هند الفايز
- روسيا تبدأ هجومها على إدلب… ضغط سياسي أم اجتياح عسكري؟
- القوات الروسية تعترض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم
- رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة
- التلفزيون الرسمي السوري: الجيش يسقط طائرة مسيرة قرب مطار حماة
- للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب
- سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها “أونلاين”
- «درون انتحارية»... سلاح إسرائيل السريّ في سورية
- انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)