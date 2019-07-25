وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما.

وجاء في بيان عن رئاسة الجمهورية، "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 تموز/يوليو، 10:25 (9:25 بتوقيت غرينيتش) المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس."

وأكدت أنه سيتم الاعلان عن مراسم الدفن في الإبان.

وأكد مصدر للأناضول، الأربعاء، أنه تم نقل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة ، إثر وعكة صحية تعرض لها.

ومطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي المستسفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.

وتعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى "خفيفة"، نقل على اثرها الى المستشفى.

والإثنين الماضي، ظهر السبسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

وفي 5 يوليو، وقع عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وتأتي وفاة السبسي تزامنا مع إحياء البلاد الذكرى ال 62؛ لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن فاز الانتخابات الرئاسية بأغلبية 55,68 في المئة من الأصوات. وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزيرا للداخلية (1965 - 1969) والدفاع (1969 - 1970) والخارجية (1981 - 1986).

وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس..

وفي 16 حزيران/يونيو 2012، أسس السبسي حزب "حركة نداء تونس" وترأسه إلى غاية فوزه ب الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.