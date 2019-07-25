- وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
- وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي بعد خسارة معركته ضد السرطان
- إلى أين تدفع قوى التعطيل الأزمة الاقتصادية ؟
- سيناريو لقبرشمون ينتظر أجوبة.. وحــلٌ رباعي لأزمة النفايات
- ثبات الليرة هدف... ماذا عن التداعيات؟
- موازنة عسكرية متقشفة لمهمة إستثنائية
- مقربون من سيف الإسلام القذافي:كان صبياً وقت اختفاء الصدر
- فرصة ارسلان ومعركة وجود جنبلاط
- مفاجأة تكشف "أصل" رئيس وزراء بريطانيا الجديد
- أستراليا: وفاة شخصين تناولا سلمون مدخن ملوث بالبكتيريا مصدره تازمانيا
- استدعاء حشوات تكبير الثدي عالميا بعد منع استرالي
- أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر الرسمي للفائدة الى 0،5 في المئة
- ترامب يطلب ثمنا لحماية الخليج.. هل تغيرت رؤية واشنطن لوجودها العسكري بالمنطقة؟
- صواريخ الفجر الإسرائيلية تستهدف منطقة استراتيجية تطلّ على الجولان
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2019
- يتحدثون عن الحرب ولا أحد يريد الحرب
- هل تراهن إيران على ترامب عبر راند بول؟
- باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟
- الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي
- دوامة المجلس العدلي وجلسة الحكومة: هل تنتهي ببازار ارسلاني؟
- العونيّة – الباسيلية تستمر في إقصاء قدامى مناضلي "التيار"
- لبنان المختنق بملفاته.. حلقة في "صفقة القرن"
- القروض السكنية: تعقيدات مستمرة و"الإسكان" يبلور حلاً
- «مياه الجنوبي» تطلق معركة الوزاني ــ الحاصباني
- هيئة الإشراف على الانتخابات: تعيين جديد أم تمديد؟
- ضغوط أميركية إسرائيلية على «اليونيفيل»: تعديل الأداء لا المهامّ
- مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع المقبل «حتماً»!
- لبنان يتهم إسرائيل بتهديد البنية التحتية المدنية
- حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2019
- ميقاتي- الحريري… أي تقويم للعلاقة اليوم؟
- أرسلان لا يثق بالحريري… وبري لن يسكت
- هل يتعمّد لبنان عدم ضبط حدوده مع سوريا؟
- اسرائيل تضع المرفأ والمطار ضمن أهدافها.. وعـقدة "العدلي" مستمرة
- مذكرة توقيف لبنانية ضد سيف الإسلام القذافي
- صراع بين «التيار» و«القوات» على شغل المراكز الكبرى في القضاء
- "العهد ذو القرنين" إلى أين؟
- نواب يدرسون الطعن أمام المجلس الدستوري في بنود بموازنة 2019
- لبنان وقضايا اللاجئين والأسئلة الكاذبة
- الموسوي: قضاة وأمنيّون يُعنِّفون زوجاتهم!
- "القوات": "ما حدا يحكي معنا"
- أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز الشرطة.. سيارة فان تصطدم بسيارة شرطة وبداخلها 200 مليون دولار من المخدرات
- بالفيديو: إمرأة حاولت إيقاف القطار بقدميها
- أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت وسط ضغوط داخل الحكومة لزيادة التمويل
- صبية مسلمة ترفض ارتداء البيكيني في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
- بوريس جونسون "أشقر 10 داونينغ ستريت"... من صحافي مطرود إلى رئيس حكومة بريطانيا
- أوروبا: الحرب تهزم التعدّد...
- الحكومة في موت سريريّ!
- «إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!
- حزب الله يستثمر في حادثة قبرشمون لضرب جنبلاط وإضعاف الحريري
- لبنان يترقب حبل نجاة الأصدقاء القدامى لتجاوز مأزق الإصلاحات
اخترنا لكم
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
-
لمن الغلبة في الجو.. الوحش الروسي أم ...الكاتب:
وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
تزامنا مع إحياء البلاد الذكرى 62؛ لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما.
وجاء في بيان عن رئاسة الجمهورية، "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 تموز/يوليو، 10:25 (9:25 بتوقيت غرينيتش) المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس."
وأكدت أنه سيتم الاعلان عن مراسم الدفن في الإبان.
وأكد مصدر للأناضول، الأربعاء، أنه تم نقل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة ، إثر وعكة صحية تعرض لها.
ومطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي المستسفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.
وتعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى "خفيفة"، نقل على اثرها الى المستشفى.
والإثنين الماضي، ظهر السبسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
وفي 5 يوليو، وقع عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
وتأتي وفاة السبسي تزامنا مع إحياء البلاد الذكرى ال 62؛ لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.
وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن فاز الانتخابات الرئاسية بأغلبية 55,68 في المئة من الأصوات. وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزيرا للداخلية (1965 - 1969) والدفاع (1969 - 1970) والخارجية (1981 - 1986).
وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس..
وفي 16 حزيران/يونيو 2012، أسس السبسي حزب "حركة نداء تونس" وترأسه إلى غاية فوزه ب الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
- ترامب يطلب ثمنا لحماية الخليج.. هل تغيرت رؤية واشنطن لوجودها العسكري بالمنطقة؟
- صواريخ الفجر الإسرائيلية تستهدف منطقة استراتيجية تطلّ على الجولان
- روسيا ساعدت حزب الله في سوريا بتكنولوجيا إسرائيلية
- “عودوا إلى سوريا”: انعطافة أردوغان حيال اللاجئين
- زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اترك الإخوان وتصالح مع مصر
- طهران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في هرمز قبل يومين
- أوروبا في مواجهة تركيا بشمال سوريا... وإيران تتفرج
- عقوبات أوروبية على تركيا بسبب أنشطة التنقيب في المتوسط
- فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا بثمن باهظ وحصل على دولة فاشلة بعنف كامن فيها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)