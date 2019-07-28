- يسرا: أنا "شبعانة" من النجاح والشهرة... وأرفض احتكار بطولة أي عمل فني
- الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب القادمة
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- أجواء التسويات تتقدم وجريح «اشتراكي» أمام منزل «الغريب»
- اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة
- صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها
- عبقرية تاتشر ومزايدات بوريس جونسون
- الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا
- بدون تعليق
- لِمَن ستكون الغَلبة في أحدث محطّات الأزمة الخليجيّة.. زيارة علوي لطِهران أم سليماني لريف دير الزور؟ وما هي الرسالة التي حمَلها صاروخ “شهاب 3” إلى ترامب وحُلفائه الإسرائيليين والعرب قبل يومين؟
- نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب
- بفعل الطاحونة السورية وعقابيلها والصراع الأمريكي البريطاني: المنطقة دولها وكياناتها وساحاتها بما فيها الأردن الى أين؟.
- سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ضمير السنّة
- ثراء فاحش وسط فقر مدقع.. "باستي هيلز" تكشف التفاوت الطبقي في إيران
- "الثنائي" يُصعِّد: لا مجلس وزراء ولا موازنة!
- فراغ حكومي.. و48 ساعة حاسمة... وقلق خارجي على الإستقرار
- أكثر من 100 شخص يموتون غرقاً سنوياً...
- سلام: الأزمات من إختصاص هذا العهد
- مخاوف لبنانية من إستحقاق التمديد لـ"اليونيفيل"
- المتن أمام كارثة نفايات جديدة...
- الديمقراطي اللبناني: لن نستقيل... ولتستقِل الحكومة
- التوريث السياسي يطرق أبواب رئاسة الجمهورية
- باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
- مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟
- نصر الله: فلتنعقد الحكومة
- ماذا بعد إقفال كسارة فتوش؟
- 21 يوماً على اعتقال لبنانيَّين في أوغندا: «الخارجية» تتنصّل من مسؤوليتها؟
- عون يردّ قانون إعفاء أبناء اللبنانيات من إجازة العمل: ما تحلمي بهــيدا العهد تاخدي حقّك!
- جنبلاط ــ أرسلان: قليلٌ من الرماد على النار
- السجناء عمّال بالسُّخرة!
- الذكرى الخمسون للصعود إلى القمر: الدعاية الأميركيّة
- ترامب: لا ألوم تركيا على شراء منظومة إس 400 الروسية
- الزواج المختلط ينقل لبنان من الطائفية إلى المدنية
- جعجع: سيناريو سيدة النجاة يتكرر مع جنبلاط
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2019
- كايلي جينر وجسد "يحبس الأنفاس" على شواطئ بونتا مينتا في المكسيك!
- كايلي جينر تستعرض مفاتنها بـ"بيكيني مثير"!
- غادة عون اتخذت قرارا بإغلاق كسارات فتوش
- في حضرة المزبلة!
- خلافاً للدستور وللنظام الديموقراطي الأكثرية لا تحكم والأقلية تعطل...
- أين غاب العهد القوي؟
- أطنان من النفايات تهرب الى عكار.. غطاء سياسي يحمي الفاعلين
- الحريري في الفوّار: تناقض وإرباك واستشعار بالخطر
- مع درجات الحرارة القياسية.. باريس أشد سخونة من القاهرة
اخترنا لكم
-
الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
بالقوّة التكنولوجية وثورة الديجيتال واختراق الشبكات والكاميرات في «عصر التشويش»
كشف تقرير إسرائيلي استخباري، أنه ورغم التطور والدقّة اللذين تحرص الأجهزة الاستخباريّة على بثّهما عن قدراتها، تكنولوجيا ومعلوماتيا وتقنياً، إلا أنها تسعى إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع «بنك الأهداف» الذي تقدّمه للجيش، ويشمل مواقع لحركة «حماس» و«حزب الله» لقصفها، بحسب ما كتب المراسل العسكريّ لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، أمس.
ولفت المراسل، إلى أن ما تسرب من التقرير يدل على حجم التعاون الأميركي - الإسرائيلي وتسخير الأقمار الاصطناعية وشبكات التجسس وتقنية المشاركة الموجودة في معظم الأجهزة المسيرة عبر الكمبيوتر والإنترنت وحتى الكاميرات المثبتة في كثير من المنازل والقصور والفلل في لبنان وسورية وعمان وقطاع غزة وسيناء والقاهرة.
وأوضح أنه رغم حظر الرقابة العسكرية، إلا أن التقرير كشف ما هو غير متوقع، ليشمل خطوط المياه والكهرباء والماء والمجاري، ومن المناوب والمشرف في غرفة العمليات في كثير من العواصم، وأين تمضي زوجات الوزراء وكبار قادة الجيش أوقاتهم، وعند من يتم ضبط تسريحة شعر المرأة الأولى في البلاد.
ولفت إلى «خطة (رئيس أركان الجيش أفيف) كوخافي التي يفترض أن تحل مكان خطة غدعون»، والتي وضعها سلفه غادي آيزنكوت، تقضي باستهداف المدنيين في غزة ولبنان. لكن يُستبعد أن تقرها الحكومة كونها تتعارض مع رؤية (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو الأمنية، ومن شأنها أن تزيد عزلة إسرائيل في العالم لأنها تعني دماراً شاملاً وعدد قتلى كبيراً».
وحسب «واللا»، فرغم عدد الغارات الهائل التي شنّها سلاح الجو على قطاع غزّة خلال العام 2014، وفي عدوان العام 2006 على لبنان، إلا أن الأجهزة الاستخباراتيّة كشفت فشلها في تحديد أهداف دقيقة.
وحذّر أعضاء في المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر، في السابق، حسب «واللا» من تصريحات لضباط تباهوا خلالها بأن «بنك الأهداف» في الجنوب والشمال تضاعف مرّتين وثلاث مرّات، بالقول «ليست كميّة الهجمات هي من ستهزم العدو، إنما جودة الأهداف التي تنجح الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة (أمان) في التعرف إليها».
وطلب كوخافي من الضباط، «قتل عدد كبير جداً من كتائب القسام وقيادات حماس وحزب الله في الحرب المقبلة»، مشدّداً على «القوات الخاصة»، في إشارة إلى قوات النخبة في غزّة، و«الرضوان» في لبنان، حيث طلب، كذلك أن يكون حجم «الأضرار بالبنية التحتية أكبر بكثير من السابق، وأن تسجّل كميّة الهجمات أرقاماً قياسيّة جديدة».
وأضاف الموقع أن رئيس «أمان»، تمير هايمان، أطلق على هذه الفترة «عصر التشويش»، وعلّل ذلك بأنه «ليس الحديث عن هزّة إقليميّة عينيّة أو عن صدام أيديولوجي، إنما هزّة متواصلة تزداد قوّة بسبب التطور التكنولوجي وثورة الديجيتال التي تسمح بإمكانية الوصول المتواصل لكميات ضخمة من المعلومات ولطيف آخذ بالاتساع من اللاعبين، بشكل يسمح بالتأثير على مجتمعات كاملة».
إلى ذلك، قال محلّل الشؤون العسكريّة في القناة 13، ألون بن دافيد في مقال بصحيفة «معاريف»، إن أيّ اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يقتصر على البرنامج النووي، مثل الاتفاق السابق الذي أبرم في العام 2015.
وأضاف أن إسرائيل، «نسّقت مع الولايات المتحدة المبادئ التي يجب أن يتضمّنها الاتفاق المقبل، وهي: وقف دعم الإرهاب، الانسحاب من سورية، تفكيك الميليشيات وتقليص البرنامج الصاروخي».
وتابع أنه «ليس سراً أن الخيار العسكري الإسرائيلي أمام إيران محدود، وسلاح الجو يعرف كيفيّة القضاء على المفاعل النووية الإيرانيّة، لكنه لا يملك القدرة على أخذ المعرفة التي طوّرها أو الدافعيّة للحصول على قنبلة نووية... وحتى ثمن تحقيق الخيار العسكري سيكون كبيراً، بغض النظر عن حزب الله، الذي هو لوحده تهديد عسكريّ جدّي، تملك إيران اليوم ترسانة صواريخ متطوّرة، منتشرة في العراق وفي سورية».
ورأى أنّ «إسرائيل مضطرة على تطوير قدرة لحرب مستمرّة أمام إيران، وهذه القدرة لا يجب أن تكون في سلاح الجوّ فقط».
في سياق متصل، ذكر موقع «ديبكا»، أن «حماس أجرت في 9 يوليو الجاري، مناورة عسكرية هي الأضخم في تاريخها، حيث أطلقت 13 صاروخاً من أنواع مختلفة في البحر المتوسط».
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- حرب غير معلنة بين إسرائيل و«حزب الله» في سورية
- وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
- ترامب يطلب ثمنا لحماية الخليج.. هل تغيرت رؤية واشنطن لوجودها العسكري بالمنطقة؟
- صواريخ الفجر الإسرائيلية تستهدف منطقة استراتيجية تطلّ على الجولان
- روسيا ساعدت حزب الله في سوريا بتكنولوجيا إسرائيلية
- “عودوا إلى سوريا”: انعطافة أردوغان حيال اللاجئين
- زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اترك الإخوان وتصالح مع مصر
- طهران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في هرمز قبل يومين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)