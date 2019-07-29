- سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
- تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
- الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
- خفض إنتاج الكهرباء في الجية: الفيول "غير مطابق"؟
- 1.4 مليار دولار تُهدر على الخـ...!
- «حل سحري» من «رامكو» لنفايات كسروان وبعض بيروت
- علامَ يختلفون؟
- كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة
- مناقصة معامل الكهرباء: التصنيف غير قانوني؟
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- «مصالحة» بعبدا تبخرت.. والحريري يراها تجاوزاً لـ «فصل السلطات»
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2019
- شيخوخة اللاعب الأوروبي
- المأزق السياسي في لبنان يقترب من بلوغ أزمة وطنية
- جنبلاط: نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف
- حفل زفاف يتحول الى مجزرة في يونين... قتلى وجرحى على خلفية "موّال"!!
- بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء
- يسرا: أنا "شبعانة" من النجاح والشهرة... وأرفض احتكار بطولة أي عمل فني
- الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب القادمة
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- حادث جديد أم نفخ في مخطط زاحف؟
- عون وباسيل يبتزان الجميع برفض المادة 80 من الموازنة
- 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- أجواء التسويات تتقدم وجريح «اشتراكي» أمام منزل «الغريب»
- اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة
- صعود المسيحية السياسية في لبنان وهبوطها
- عبقرية تاتشر ومزايدات بوريس جونسون
- الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا
- بدون تعليق
- لِمَن ستكون الغَلبة في أحدث محطّات الأزمة الخليجيّة.. زيارة علوي لطِهران أم سليماني لريف دير الزور؟ وما هي الرسالة التي حمَلها صاروخ “شهاب 3” إلى ترامب وحُلفائه الإسرائيليين والعرب قبل يومين؟
- نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب
- بفعل الطاحونة السورية وعقابيلها والصراع الأمريكي البريطاني: المنطقة دولها وكياناتها وساحاتها بما فيها الأردن الى أين؟.
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2019
- سقوط "لبنان أولاً": اللاجئ الفلسطيني والسوري هو ضمير السنّة
- ثراء فاحش وسط فقر مدقع.. "باستي هيلز" تكشف التفاوت الطبقي في إيران
- "الثنائي" يُصعِّد: لا مجلس وزراء ولا موازنة!
- فراغ حكومي.. و48 ساعة حاسمة... وقلق خارجي على الإستقرار
- أكثر من 100 شخص يموتون غرقاً سنوياً...
- سلام: الأزمات من إختصاص هذا العهد
- مخاوف لبنانية من إستحقاق التمديد لـ"اليونيفيل"
- المتن أمام كارثة نفايات جديدة...
- الديمقراطي اللبناني: لن نستقيل... ولتستقِل الحكومة
- التوريث السياسي يطرق أبواب رئاسة الجمهورية
- باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
- مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟
- نصر الله: فلتنعقد الحكومة
- ماذا بعد إقفال كسارة فتوش؟
- 21 يوماً على اعتقال لبنانيَّين في أوغندا: «الخارجية» تتنصّل من مسؤوليتها؟
اخترنا لكم
-
الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر انتشار مقطع مصور يوثق اعتداء أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية أهم مكوناتها، على شابين وامرأة بالضرب المبرح والشتائم والإهانات لرفضهم التجنيد الإجباري.
وبحسب ناشطين، فإن المقطع مسرب من هاتف أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وكان التقاطه في أطراف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة الوحدات بريف حلب الشرقي.
ديمقراطية قسد بالطريقة الامريكيا— ابو محمد الحلبي (@abdallhhrfan) July 28, 2019
اهانات وشتم وعذاب وزل وخلع الحجاب عن الحرائر pic.twitter.com/ZwSSYTFwBg
#شاهد— أبو قيس السوري (@AboqaisalsoOory) July 27, 2019
مقطع مسرب من اختراق هاتف لاحد عناصر قسد يظهر فيه اهانة بعض الشباب العرب الذين رفضوا القبول بالتجنيد.#RWBS pic.twitter.com/8mZet3OiVr
وأظهر المقطع سحب العنصر للشابين والمرأة وهم مكبلو الأيدي، من سيارة تابعة للمليشيا إلى ساحة ترابية تابعة لأحد المنازل، وبدأ عنصر الوحدات الذي يرتدي قناعا بخلع حجاب المرأة والاعتداء عليها بالضرب وعلى الشابين اللذين معها، ليقوم في نهاية المقطع بالتبول عليهم.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال الشرقي من سوريا حالات اعتداء كهذه ضد المكون العربي في المنطقة، والتي يفسرها البعض بأنها محاولة ممنهجة لتهجير العرب من هذه المناطق.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بالفيديو: نزع حجابها وتبول عليها.. عنصر بالقوات الكردية يعتدي على امرأة بمنبج
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحرب المقبلة دمار شامل
- تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى
- حرب غير معلنة بين إسرائيل و«حزب الله» في سورية
- وفاة الرئيس التونسي قائد السّبسي
- ترامب يطلب ثمنا لحماية الخليج.. هل تغيرت رؤية واشنطن لوجودها العسكري بالمنطقة؟
- صواريخ الفجر الإسرائيلية تستهدف منطقة استراتيجية تطلّ على الجولان
- روسيا ساعدت حزب الله في سوريا بتكنولوجيا إسرائيلية
- “عودوا إلى سوريا”: انعطافة أردوغان حيال اللاجئين
- زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اترك الإخوان وتصالح مع مصر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)