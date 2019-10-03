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العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
فيما ارتفع عدد القتلى منذ بداية الاحتجاجات في العراق إلى 16 قتيلا، قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في العاصمة العراقية، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.
فقد كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم، في تصريح لسكاي نيوز عربية أن عدد قتلى الاحتجاجات في عموم العراق ارتفع إلى 16 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين 871 شخصا.
وفي محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في بغداد، عمدت القوات الأمنية العراقية الخميس إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها، بحسب ما ذكر مراسلنا.
وصباح الخميس أيضا، تجدد إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بأن بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول في بغداد بدءا من فجر الخميس حتى إشعار آخر الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء.
وجاء قرار عبد المهدي بحظر التجول في العاصمة العراقية بعد مقتل 11 شخصا في مناطق مختلفة من العراق وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات.
وكان مجلس محافظة بغداد قرر أيضا تعطيل العمل اليوم الخميس في كل الدوائر التابعة له، بينما قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وفي وقت متأخر الأربعاء، سمع دوي انفجار في بغداد في وقت متأخر من جهة المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء، التي تضم عددا من المقار الحكومية والدبلوماسية بينها السفارة الأميركية، أن صوت الانفجار جاء من المنطقة، ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.
يشار إلى أنه أعيد فتح المنطقة الخضراء المحصنة في يونيو الماضي، قبل أن تقرر السلطات إغلاقها مجددا بسبب المظاهرات في محيطها، حسبما قال مصدر حكومي لـ"فرانس برس".
وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.
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