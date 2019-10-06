مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية

مصر قالت إن الاجتماع الثلاثي مع إثيوبيا والسودان بالخرطوم لم يسفر عن شيء (الأناضول)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل"، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

وكتب السيسي على تويتر أن مصر مستمرة في "اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وفي وقت سابق اليوم السبت قالت الرئاسة المصرية -في بيان- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

وشددت أن المفاوضات لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.

وأكدت انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض، بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

والخميس، ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

طريق مسدود

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد أعلنت عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقل إن مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى طريق مسدود.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق.

وذكر مراسل الجزيرة نت في الخرطوم أحمد فضل أن السودان وإثيوبيا رفضتا مقترحا مصريا بدخول طرف رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية.

وأضافت أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق حول النقاط مثار الخلاف بناءا على النجاح الذي أحرزته اللجنة.

ونقل المراسل عن مصادر أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق حول النقاط مثار الخلاف بناء على النجاح الذي أحرزته اللجنة.

وأعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على 90% من المياه.