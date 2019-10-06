- ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر
- اعتصام مطلبي وسط جهوزية أمنية عالية وسلسلة تحركات تجري محاولات تفكيكها
- توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- ذكرى حرب أكتوبر… وما تلاها
- عون والحريري عن حكم الإعدام لقاتلي القضاة الـ ٤: تحققت العدالة.. وإن أتت متأخرة
- وسط بيروت يستعيد مشهدية الاحتجاجات!
- مظاهرات العراق: عدد القتلى يقترب من الـ 100 و 4 آلاف مصاب وأكثر من 200 معتقل
- الإعلام و"التواصل الاجتماعي" والسلطة: الشتيمة أهم من الاقتصاد
- الناس يحفظون الهيبة لا القضاء ولا الأجهزة
- الصحافي ليس جندياً يتلقى الأوامر
- حزب الله يلاقي إيران والسعودية وينهي خلاف الحريري وعون
- "قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟
- السلطة تتهم نفسها... والشارع يغلي... وتلويح بإضرابات
- الزراعة في لبنان ضحية التهريب ورسوم التصدير الباهظة
- تعذّر إقرار قانون انتخاب جديد يعزز «التمديد القسري» للبرلمان اللبناني
- «موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبنان
- لبنان محاصر بأزمات الخبز والدواء والمحروقات
- ماذا لو استقال الحريري؟
- مَن «فضح» تعميم «المركزي»... وكيف؟
- رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي
- هل إنقاذ العهد ما زال ممكناً؟
- الأموال المنهوبة
- قصة إستهداف ميقاتي و«ابتزازه»
- اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة في أستراليا
- أستراليا: مقتل سبع نساء في حوادث عنف عائلي في أقل من أسبوعين
- أسترالي سُجن ظلما لمدة 19 عاما يرفض تعويضا بمبلغ 3.8 مليون دولار
- أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات
- لقاء «جيد جداً» بين الحريري وباسيل
- المنسيّون: شهداء «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة»
- «المستقبل» للقضاء: أنا الدولة!
- تشكيك إسرائيلي في جدوى الضغط الاقتصاديّ على لبنان: الانهيار يُقَوّي حزب الله!
- تعميم رياض سلامة: خفّة حوّلت الكحل إلى عمى
- خلافات بين «التيار» ورئيس بلدية بينو: إخبار مالي
- لجنة التحقيق: فوق السقوف العاليـة أم تحتها؟
- المخاوف على العراق
- توقعات الأبراج ليوم October 5, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم October 5, 2019
- الأيادي الخفية لإيران.. عبث دفع العراق إلى "انفجار شعبي"
- ظلمه التاريخ ونسب إنجازاته لغيره.. أحمد حسن البكر رئيس العراق الذي قاد الانقلابات
- أزمة سد النهضة الإثيوبي تتفاقم ومِصر أمام خِيارين: التّدويل أو الخِيار العسكريّ للحِفاظ على أمنها المائيّ والقوميّ ولُقمة خُبز الملايين من أبنائها.. لماذا نُؤيّد الموقف المِصري دون تحفّظ ونُعيب على بعض العرب مواقفهم المُضادّة في هذا المِضمار؟ وهل كانت إسرائيل وراء تراجُع رئيس وزراء إثيوبيا عن تعهّداته للحُكومة المِصريّة؟
- مَن يكشف سرّ تموضع جعجع؟
- الحريري - المشنوق: الافتراق الحتميّ
- مستقبل "العهد" وحاضره بين يديّ نبيه برّي
- هدر.. وتقشف زائف: توظيف زوجة مدير مكتب باسيل؟
- الإعلام الشغل الشاغل للسلطة في ذروة التأزّم!
- "جلسة التفاح" تغطِّي عجز السلطة... وتُحمِّل الإعلام مسؤولية الأزمة
- ملاحقة «من ينالون من مكانة الدولة»... تطبيق للقانون أم تعرض لحرية التعبير؟
- انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل"، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.
وكتب السيسي على تويتر أن مصر مستمرة في "اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
وفي وقت سابق اليوم السبت قالت الرئاسة المصرية -في بيان- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.
وشددت أن المفاوضات لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.
وأكدت انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض، بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
والخميس، ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
طريق مسدود
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد أعلنت عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.
في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقل إن مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى طريق مسدود.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق.
وذكر مراسل الجزيرة نت في الخرطوم أحمد فضل أن السودان وإثيوبيا رفضتا مقترحا مصريا بدخول طرف رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية.
وأضافت أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق حول النقاط مثار الخلاف بناءا على النجاح الذي أحرزته اللجنة.
ونقل المراسل عن مصادر أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق حول النقاط مثار الخلاف بناء على النجاح الذي أحرزته اللجنة.
وأعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على 90% من المياه.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- مظاهرات العراق: عدد القتلى يقترب من الـ 100 و 4 آلاف مصاب وأكثر من 200 معتقل
- الأيادي الخفية لإيران.. عبث دفع العراق إلى "انفجار شعبي"
- ظلمه التاريخ ونسب إنجازاته لغيره.. أحمد حسن البكر رئيس العراق الذي قاد الانقلابات
- ناشونال إنترست: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- احتجاجات العراق.. وزارة الدفاع تعلن حالة التأهب القصوى بعد اتساع المظاهرات وسقوط قتلى
- 4 سنوات في سوريا.. كيف استعاد بوتن النفوذ القديم؟
- ما الذي حدث في كتاف والبقع؟ 9 نقاط تشرح وقائع ونتائج أكبر المعارك بين السعودية والحوثيين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)