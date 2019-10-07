الأكراد اتهموا واشنطن بخذلانهم.. أردوغان: القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من شمال سوريا

البيت الأبيض أكد أن القوات الأميركية لن تبقى في سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين بخصوص القضية ستستمر.

وأضاف أردوغان للصحفيين في أنقرة قبل المغادرة إلى صربيا، إنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أنه وترامب سيناقشان خططا بشأن المنطقة الآمنة وأنه أيضا يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة أف-35 خلال الزيارة.

من جهته، قال البيت الأبيض مساء أمس إن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة".

وأكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أمس أن القوات المسلحة لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم أنقرة القيام بها في شمال سوريا.

وأضاف أن قوات بلاده "بعد هزيمة خلافة تنظيم الدولة الإسلامية، لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة".

وقال البيان الأميركي إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بالمنطقة الذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.

وحسب بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان لترامب في مكالمته أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني -الذي وصفه بالإرهابي- وشرط لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

موقف الأكراد

من جهتها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الولايات المتحدة بعدم الوفاء بوعودها، وقالت إن "القوات الأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وإن تركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".

وفي السياق، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إنه يجب حماية المدنيين من أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا، حيث تأمل المنظمة الدولية في الحيلولة دون وقوع انتهاكات أو موجات نزوح.

وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس للصحفيين في جنيف إن الأمم المتحدة أعدت خططا طارئة لتقديم المساعدات.