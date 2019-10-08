- من ميتران.. إلى بوش الابن وترامب
- استقطابات خارجية تمهّد لإنهاء التسوية السياسية في لبنان
- الحريري: رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يفيد الاستثمار لدينا
- جنبلاط هاجم العهد: كلما اعتقلتم فرداً منا زاد الكره تجاهكم
- «ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
- تهديد ثم ثناء.. ترامب يصف تركيا بالشريك الكبير وأنقرة تستعد لعملية شرق الفرات
- هيفاء وهبي ترتدي فستانا قصيرا وتعلن عما تحتاجه
- هدفان وسبعة أطراف.. تركيا ترسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا
- المبادرة الإماراتية تنطلق برفع حظر السفر
- إيجابيات إماراتية في فضاء الأزمة.. والبنك الـــدولي يمنح فرصة
- هل تفكِّر السعوديّة بـ”هدنة” مع إيران في اليمن؟
- من الوصاية السوريّة السافرة إلى الوصاية الإيرانيّة المقنَّعة...
- سيناريو الإنهيار يقود إلى «طائفٍ» جديد
- قصة تلويح عون بالتفاوض مع سوريا
- الحريري يعيد الربط مع العرب
- ما لم نتغلّب على الأزمة « النقديّة»
- مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر
- سباق الحريري بين إسقاطه أو إنقاذ الاقتصاد
- الحريري يرفع الفيتو الطائفي: المحاسبة في قطاع الاتصالات ممنوعة
- خلاف على اتحاد بلديات الفيحاء يُفشل انتخاب رئيس
- استعدادات لإصدار يوروبوندز جديد: خدمة الدين تتضخّم
- هكذا وصل ملف الاتصالات إلى النيابة العامة المالية...
- أين أصبحت قضيّة العميل الفاخوري؟
- 9 ملايين دولار ضائعة في وزارة التربية؟
- الحريري في الإمارات: زيارة «ناجحة» تتمخّض سماحاً بالسفر!
- لجنة الإصلاحات: حذارِ الإقتراب من الإمتيازات المحرّمة
- توقعات الأبراج ليوم October 8, 2019
- بيروت تنتظر دعما إماراتيا لتخفيف أزماتها المالية
- الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان
- لماذا نعتقد بأنّ الانسِحاب الأمريكيّ من شِمال سورية ليس طعنةً مسمومةً جديدةً للأكراد فقط وإنّما هديّةً “ملغومةً” لأردوغان؟ وكيف نُفسّر الصّمت السوري الروسي حتى الآن؟ وما هي الأخطار الثّلاثة التي تنتظر الجيش التركي في شِمال شرق سورية؟ وهل ستُواجه الحُكومات الخليجيّة طعنات أمريكيّة مُماثلة وقريبًا؟
- حدث في مثل هذا اليوم October 8, 2019
- الأكراد اتهموا واشنطن بخذلانهم.. أردوغان: القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من شمال سوريا
- الملتقى الإماراتي "عنوان لتجديد الثقة بلبنان"
- السلطة تلهو بالإتصالات والإعلام.. و"الحلّ الموقت" يُبقي الأزمة
- «عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا
- ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟
- شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في السرّ لرزمة كبيرة من الضرائب"
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- «إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين
- لقاءُ الغضبِ والعقوبات
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- ميقاتي يرفع السقف السياسي.. ويواجه الاستهداف
- وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
- هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟
- هل أضاع العراقيون الفرصة؟
- أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات شديدة اللهجة
- ما سقط في العراق…
- الحريري بدأ جولة «تسوّل»
- تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
«ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
ترمب يعطي أوامر الانسحاب ويهدد أنقرة... وتنديد كردي بـ«الخيانة»... وغموض حول مصير «الدواعش»
بدأت الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح الاثنين تنفيذ وعد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب إردوغان، عبر سحب القوات الأميركية تدريجيا من مناطق انتشارها في شمال شرقي سوريا.
وقال ترمب على موقع «تويتر» أمس إن «الولايات المتحدة تتحمل الكثير من عبء وتكلفة محاربة (تنظيم داعش)»، منتقدا الدول الأوروبية لعدم إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى «تنظيم داعش»، قائلا إن بلاده كانت دائما مستغفلة. كما اتهم الأكراد بأنهم قاموا بمحاربة «داعش» بعدما حصلوا على مبالغ ضخمة من المال والمعدات.
وأضاف ترمب في سلسلة تغريدات، أن الوقت قد حان للولايات المتحدة الأميركية للخروج من سوريا، التي كان من المفترض أن تكون مهمة القوات الأميركية فيها لمدة «30 يوما» فقط عندما دخلت إليها منذ سنوات، لكنها وجدت نفسها ضمن معركة من دون هدف، وقال: «تعمقنا أكثر وأكثر في المعركة دون هدف أمامنا».
وقال ترمب إن إدارته هزمت «داعش» بسرعة عندما كان ينتشر في المنطقة، وأسرت «آلافا» من مقاتلي التنظيم، وأضاف أن معظمهم من أوروبا، لكن الأوروبيين لا يريدون تسلمهم أو محاكمتهم فوق أراضيهم.
وخاطب ترمب الأوروبيين: «أسدينا لكم معروفا عظيما والآن تريدوننا أن نتحمل تكلفتهم الباهظة في السجون الأميركية». وأضاف أن الولايات المتحدة هي دائما «المستغفلة» في كل شيء مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي التجارة.
وقال ترمب فيما يشبه التهديد إن الأكراد تلقوا مبالغ كبيرة ومعدات مقابل قتالهم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية. وأكد أن الأكراد كانوا يقاتلون تركيا منذ عقود، لكن واشنطن أوقفت ذلك منذ «3 سنوات تقريبا»، مضيفا «لكن حان الوقت للخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها»، وقال: «معظم هذه الحروب قبلية».
وأعلن ترمب عودة الجنود الأميركيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقاتل «حين يكون ذلك في مصلحتها، وأنها ستقاتل من أجل الفوز فقط».
وختم ترمب تغريداته بالقول إنه سيكون على «تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد الآن تقدير ما يجب عمله وما يريدون القيام به مع مقاتلي (داعش) الذين تم القبض عليهم في (منطقتهم)». مضيفا «إنهم جميعا يكرهون (داعش)، وكانوا أعداء لسنوات، أما نحن فعلى بعد 7000 كم من (داعش) وسوف نسحقه إن اقترب منا».
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مساء الأحد قال فيه إن «الولايات المتحدة لن تقف أو تتدخل في وجه الهجوم التركي الذي لطالما هددت أنقرة به طويلا شمال شرقي سوريا».
وشكل هذا الإعلان إشارة واضحة لكنها مفاجئة للكثير من الأطراف المحلية والإقليمية، بفشل جهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوسط بين حليفين نقيضين، جاء الاتصال الهاتفي بين ترمب وإردوغان ليضع حدا عمليا لها عبر الرضوخ لمطالب أنقرة ومخاوفها.
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جدا من ترمب دعاه إلى «العودة عن قراره» بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار «ينطوي على كارثة».
وقال في تغريدة: «لا أعرف كل التفاصيل المتعلقة بقرار الرئيس ترمب في شمال سوريا. أنا أسعى للاتصال بوزير الخارجية بومبيو. إذا كانت التقارير الصحافية دقيقة، فهذه كارثة في طور الإعداد».
ورأى غراهام في تغريدات أخرى أن القرار سيؤكد عودة «داعش» و«يجبر الأكراد على التحالف مع الأسد وإيران» و«يدمر علاقة تركيا مع الكونغرس الأميركي».
وقال غراهام: «إذا طبقت هذه الخطة» التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد «فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين».
يذكر أن البنتاغون متخوف من أن يستخدم «داعش» فرصة سحب الجنود الأميركيين لتعزيز مواقعه على طول وادي شرق نهر الفرات والانقضاض مرة جديدة على دير الزُور إذا ما غزت تركيا سوريا.
وفيما لم يرد البنتاغون بعد على الشرق الأوسط، نقلت مصادر إعلامية عن مصادر عسكرية أميركية قولها منذ السبت إن القوات الأميركية ستبدأ انسحابها من نقطتي مراقبة في تل أبيض ورأس العين، على أن يتبعها انسحابات متدرجة، متوقعة ألا تبدأ تركيا الدخول أو إطلاق عمليتها في المنطقة، قبل اكتمال خروج القوات الأميركية منها.
من جهة أخرى، أكدت أوساط كردية في واشنطن أن القوات الروسية والسورية طلبت من القوات الأميركية الموجودة في مدينة منبج ضرورة إخلاء مواقعها من المدينة، تمهيدا لدخول القوات السورية النظامية إليها.
وفيما اعتبر هذا التطور بأنه انتصار لوجهة نظر ترمب والخارجية الأميركية، التي فضلت عدم إغضاب الحليف التركي، قال محللون إن ذلك لا يعني أن الأمور قد لا تلقى تعقيدات كبرى، خصوصا أن الصراع على مناطق الأكراد هو صراع إقليمي ومع حكومة دمشق أيضا، نظرا لما تتمتع به تلك المناطق من ميزات اقتصادية وجيوسياسية. فنفط سوريا وغازها موجود في تلك المناطق، فضلا عن أن منطقة «الجزيرة» هي خزانها الزراعي، عدا عن اشتراكها في حدود طويلة مع العراق ووجود إيران الكثيف فيها.
لكن بارك بارفي الباحث المتخصص في الشأن التركي في معهد واشنطن للشرق الأدنى، قال إن ترمب سبق وقدم وعودا مماثلة بسحب القوات الأميركية من المنطقة، لكن وعوده بقيت دون متابعة. وأضاف بارفي أن من السابق لأوانه إصدار أحكام نهائية بشأن الانسحاب. ومع ذلك، إذا انسحبت القوات الأميركية فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب مزيج من كره ترمب للمهمات العسكرية عبر البحار، واستثمار الرئيس إردوغان الصبور في علاقتهما. لقد استغل إردوغان ببطء هذه المسألة خلال تلاعبه بميول ترمب.
وأضاف بارفي أن الأميركيين لم يتمكنوا أبدا من إعطاء الأتراك ما يريدون، وهو تفكيك قوات سوريا الديمقراطية. كما أنه من غير المحتمل أن تقوم تلك القوات بتسليم أسلحتها الثقيلة حتى لو كان هناك ترتيب أو اتفاق مسبق للقيام بذلك بعد تخلي ترمب عنهم.
واعتبر بارفي أن الانسحاب الأميركي الكامل والمحتمل ليس فشلا في السياسة، لكنه ينبع من عدم وجود نظرة موحدة ومشتركة بين إدارات ترمب المعنية بالعملية، الذي يرفض الاستماع للآخرين ويتخذ القرارات الغريبة.
تابعونا
- هيفاء وهبي ترتدي فستانا قصيرا وتعلن عما تحتاجه
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- هدفان وسبعة أطراف.. تركيا ترسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا
- المبادرة الإماراتية تنطلق برفع حظر السفر
- كيم كردشيان بفستان حقّق ما أرادت أن تُظهِره في جسدها المثير!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- «ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
- تهديد ثم ثناء.. ترامب يصف تركيا بالشريك الكبير وأنقرة تستعد لعملية شرق الفرات
- هدفان وسبعة أطراف.. تركيا ترسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا
- الأكراد اتهموا واشنطن بخذلانهم.. أردوغان: القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من شمال سوريا
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- مظاهرات العراق: عدد القتلى يقترب من الـ 100 و 4 آلاف مصاب وأكثر من 200 معتقل
- الأيادي الخفية لإيران.. عبث دفع العراق إلى "انفجار شعبي"
- ظلمه التاريخ ونسب إنجازاته لغيره.. أحمد حسن البكر رئيس العراق الذي قاد الانقلابات
- ناشونال إنترست: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)