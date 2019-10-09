عملية "نبع السلام".. الطائرات التركية تقصف بشرق الفرات وأردوغان يعلن أهداف الحملة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ظهر اليوم الأربعاء بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".

وقال أردوغان إن "جيشنا والجيش الوطني السوري (التابع للمعارضة السورية) بدآ عملية نبع السلام ضد تنظيم الدولة الإسلامية والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني".

وكتب الرئيس التركي على تويتر "سنحافظ على وحدة أراضي سوريا ونخلص سكان المنطقة من الإرهاب عبر عملية نبع السلام".

وأوضح أن هدف العملية هو إزالة ما وصفه بـ"الممر الإرهابي" الذي "يحاولون إقامته جنوب بلادنا" وإحلال السلام في المنطقة، مضيفا أنه "بفضل المنطقة الآمنة التي سنقيمها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

ضربات جوية

وقال مراسل الجزيرة إن مقاتلات تركية تنطلق من قاعدة ديار بكر جنوبي تركيا للمشاركة في العملية، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي قوله إن العملية بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأشار المراسل إلى أن الطيران التركي يستهدف مواقع ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" -التي يقودها الأكراد- في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

وقال إن الغارات الجوية استهدفت مواقع في قريتي الأسدية وبير نوح في ريف رأس العين، كما استهدفت المدفعية التركية مواقع وتجمعات للوحدات الكردية في تل أبيض بريف الرقة.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن قوات سوريا الديمقراطية مطالبتها للولايات المتحدة والتحالف الدولي بإقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بإخلاء عدد من مواقعها في عين عيسى بريف الرقة. وذكرت مصادر أخرى أن الوحدات الكردية تفخخ مواقع داخل مدينة تل أبيض.

وأشار مراسل الجزيرة إلى سقوط قذائف هاون على مدينتي نصيبين وجيلان بينار التركيتين في المنطقة الحدودية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوات سوريا الديمقراطية أضرمت النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي.

أهداف العملية

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن عملية "نبع السلام" انطلقت الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) بهدف "ضمان أمن حدودنا ومنع إنشاء ممر إرهابي جنوبها، ولتحييد الإرهابيين الذين يهددون أمننا القومي، وتوفير الظروف اللازمة لعودة السوريين المهجرين إلى ديارهم".

وأضافت الوزارة أن الجانب التركي أطلع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمين العام للأمم المتحدة على العملية الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت قناة "سي أن أن ترك" إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأميركي في أنقرة لإطلاعه على العملية العسكرية.

وقد أجرت القوات التركية على مدى الأسابيع الماضية استعدادات مكثفة لهذه العملية التي تسعى من خلالها لإخلاء جزء من الشريط الحدودي الذي تنتشر فيه قوات سوريا الديمقراطية.

هل تشارك الولايات المتحدة؟

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تصريحات أعقبت انطلاق العملية إن الولايات المتحدة لن تشارك فيها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن مشاورات الجانب التركي مع واشنطن بشأن إقامة المنطقة الآمنة في الشمال السوري لم تسفر عن نتيجة، لذلك قررت أنقرة تنفيذ العملية العسكرية.

وتعهد أوقطاي بأن تقوم تركيا بتسليم الأراضي في شمال سوريا إلى "أصحابها السوريين الحقيقيين"، وقال إن المرحلة الأولى من عملية نبع السلام ستمكن مليون لاجئ سوري من العودة إلى ديارهم.

وتُجرى العملية التركية بمشاركة قوات "الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة السورية، والتي يفترض أن تنتشر في المناطق التي قد تخليها الوحدات الكردية شرق نهر الفرات.

وتأتي هذه التطورات عقب تصديق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على تمديد التفويض الممنوح للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

وتخشى القوى العالمية أن تكون العملية العسكرية التركية بداية لفصل جديد من الحرب المستعرة في سوريا منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقبل قليل من انطلاق العملية التركية، أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية حال النفير العام لمدة ثلاثة أيام في مناطق شمال شرقي سوريا، ودعت -في بيان- عناصرها للدفاع عن مناطقهم.

وطالبت هذه القوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بإقامة منطقة حظر طيران شرق نهر الفرات، لحماية الناس من أزمة إنسانية وشيكة، حسب قولها.

وأضافت أن العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين بسبب اكتظاظ المناطق الحدودية بالسكان.

محادثة أردوغان وبوتين

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا فيه العملية العسكرية، حيث أكد أردوغان أن حماية حقوق ومصالح الشعب السوري عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا.

ووفقا لمصدر في الرئاسة التركية، فقد أبلغ أردوغان نظيره الروسي أن العملية التركية ستسهم في جلب السلام والاستقرار إلى سوريا وتسهل التوصل إلى حل سياسي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون -في حسابه على تويتر- إن أمام وحدات الشعب الكردية خيارين: إما أن تحول ولاءاتها، أو أن تركيا ستضطر لمنعها من تعطيل مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة.