السيستاني يندد بقتل وخطف المحتجين العراقيين

متظاهر عراقي يشعل النيران في إطارات خلال مظاهرة ضد الحكومة في بغداد يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز

بغداد (رويترز) - ندد آية الله العظمي علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، يوم الجمعة بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.

ودعا السيستاني في خطبة الجمعة عبر ممثل له في مدينة كربلاء يوم الجمعة القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.