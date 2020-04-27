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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق

آخر تحديث: منذ 12 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق
أرشيفية لضربة إسرائيلية سابقة على سوريا

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الاثنين، بمقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، من بينهم طفل، من جراء سقوط شظايا صواريخ إسرائيلية على منازل للمواطنين في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.

 

وذكرت "سانا" في وقت سابق أن "الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها".

 

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 4:55 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية".

 

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها"، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على بعض الخسائر المادية من دون وقوع أي إصابات بشرية، قبل أن يتم الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى.

 

ويعد هجوم الليلة الماضية الثالث في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على الفصائل المدعومة من إيران وقواعدها الموجودة في سوريا.

 

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، على حد قولها.

المصدر: سكاي نيوز

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