- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش
- داخل كهف الخفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة "مخيفة"
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن يُخطِّط لشراء البلد بـ«بلاش»؟
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
- نقاط سلامة والدولة المنهوبة
- الثوّار: "حزب الجياع".. هم الغالبون
- مطمر الجديدة يطوي أيّامه الأخيرة.. و»البيئة» تَعد بحلّ مستدام
- علاج أمني لخفض سعر صرف الدولار
- الصين تلوح بمقاطعة البضائع الأسترالية إذا استمرت الانتقادات
- الصين مجدداً.. بريطانيا دفعت 20 مليون دولار لشراء أجهزة معطوبة لكشف كورونا
- المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي
- عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!
- تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"!
- عون يلوح بملاحقة الفساد السياسي في تحذير شديد لخصومه
- كيدية سياسية تبدأها الحكومة اليوم... مخالفة لكل القوانين
- العهد والحكومة يتوسلان صمت سلامة؟
- بئر النفط الأول: Block؟
- هذه هي "تدابير" وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
- الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
- الثورة نقطة الضوء... والمذهبية بضاعة فاسدة
- "الإشتراكي" في بداية المواجهة... لا لاستنساخ تجربة لحّود
- رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
- أسعار الاسـتهلاك: الأسوأ لم يأتِ بعد
- تجريم ميشال غبريال المرّ: دفع ملياري ليرة... أو السجن
- حكم بمنع سفر إدارة «بلوم بنك»: المصرف يعلن التمرّد!
- استرداد إدارة الخلوي: الدولة ليست مديراً سيّئاً
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2020
- الصين بين كماشة الخسائر وترضية العالم الغاضب من تداعيات كورونا
- كيف سيرتَد مسلسل “أم هارون” وأمثاله سلبًا على الذين يَقِفون خلفه؟ ولماذا جاءت حملة الاستِهداف والشّتائم للفِلسطينيين بنتائجٍ عكسيّةٍ؟ وهل هُم فِعلًا المَسؤولون عن تدهور أحوال الأمّة أم كارِهيهم الجُدد.. ولماذا نقول شكرًا لمُسلسليّ “النّهاية” و”حارس القدس”؟
- لبنان على مَشارف «الاصطدام الكبير»
- الحراك التصعيدي يعود إلى الشوارع وتهديد أميركي بحجز أموال لبنان حال إقالة سلامة
- قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر
- شبهات فساد بين “سوناطراك” الجزائرية وتجّار نفط وسياسيين لبنانيين
- الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار
- نصيحة أميركيين لإيران… لا “تجرّبوا” ترامب!
- عون يجدّد الدولة البوليسية: لن تمرّ
- بالفيديو: مرشد العهد القوي
- أستراليا: بولين هانسون ترفض تنزيل تطبيق COVIDSafe قلقا على خصوصيتها
- 1 من كل 5 أستراليين لا يغسل يديه بعد استخدام دورة المياه
- أستراليا: مقاطعة أراضي الشمال تعلن موعد فتح النوادي الرياضية والحانات
- أستراليا: الشرطة تحقق في رحلة تخييم لاعبي NRL و"خرقهم" لقوانين التباعد الاجتماعي
- سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
قالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن الملف السوري ودعم بشار الأسد أصبح بمثابة صداع في رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب الكرملين، الذي بات في حاجة إلى “التخلص من الصداع السوري” في ظل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، يوضح تقرير الوكالة الذي نشر، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020.
صدمة النفط وكورونا: قال أربعة أشخاص مطلعون على مداولات الكريملين إن انشغال بوتين في روسيا بالصدمة المزدوجة المتمثلة في انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، وحرصه على إنهاء مغامرته العسكرية السورية بإعلان النصر، يجعلانه مُصرّاً على أن يبدي الأسد المزيد من المرونة في محادثاته مع المعارضة السورية بشأن تسوية سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة عقد من الزمان.
أثار رفض الأسد التنازل عن أي سلطة مقابل اعتراف دولي أكبر وربما مليارات الدولارات من مساعدات إعادة الإعمار انتقادات علنية نادراً ما تحدث للرئيس السوري هذا الشهر في منافذ إعلامية روسية مرتبطة ببوتين.
يقول ألكسندر شوميلين، الدبلوماسي الروسي السابق الذي يدير مركز أوروبا والشرق الأوسط الذي تموله الحكومة في موسكو: “الكرملين بحاجة إلى التخلص من الصداع السوري. لكن المشكلة تكمن في شخص واحد -الأسد- وحاشيته”.
الوكالة قالت أيضاً إن غضب بوتين وتعنت الأسد يسلطان الضوء على المعضلة التي تواجهها روسيا لأن كلا الجانبين يعلم أنه لا يوجد بديل للزعيم السوري في التوصل إلى اتفاق.
نقد علني للأسد: نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن يكون بوتين غير راضٍ عن الأسد لرفضه التحاور مع المعارضة السورية للتفاوض على تسوية سياسية.
وقد ضغطت روسيا على الأسد سراً لعدة سنوات، دون جدوى، ليوافق على تقديم بعض التنازلات السياسية الرمزية على الأقل، لكسب تأييد الأمم المتحدة لإعادة انتخابه المتوقعة عام 2021. لكن تحولها إلى الانتقاد العلني الصارخ لحليفتها يعد تغييراً كبيراً في نهجها.
إذ نشرت إحدى الوسائل الإعلامية المرتبطة بيفغيني بريغوزين، المعروف باسم “طباخ بوتين” لإبرامه عقود تزويد الكرملين بالطعام، مقالاً على موقعها يهاجم الأسد ويصفه بالفاسد. وأشارت أيضاً إلى استطلاع يظهر أنه لا يتمتع إلا بنسبة 32% فقط من الدعم، وعدَّدت بعض البدائل المحتملة له من داخل النظام السوري والمعارضة.
لكن سرعان ما اختفى هذا المقال من على موقع وكالة الأنباء الفيدرالية. وبعدها بأيام نشر مجلس الشؤون الدولية الروسي، وهو مركز أبحاث للسياسة الخارجية أنشأه الكرملين، تعليقاً ينتقد الحكومة في دمشق باعتبارها تفتقر إلى “نهج مرن وبعيد النظر” لإنهاء الصراع.
إذ قال ألكسندر أكسينيونوك، الدبلوماسي الروسي السابق ونائب رئيس المجلس، الذي كتب التعليق، في مقابلة عبر الهاتف: “إذا رفض الأسد القبول بدستور جديد، فسيعرّض النظام السوري نفسه لخطر كبير”.
إشارة قوية للنظام: قال شخص مقرب من الكرملين إن هذا المقال والتعليق يبعثان بإشارة قوية إلى قيادة النظام السوري.
بينما قال شخص آخر مقرب من الزعيم الروسي إن بوتين ينظر إلى الأسد على أنه شخصية عنيدة خيبت أمله واستخدم المنفذ الإعلامي المرتبط ببريغوزين للتعبير عن ذلك. إلا أنه لا يمكن التخلي عن الرئيس السوري لأنه لا يوجد طرف آخر في سوريا يصلح أن يكون حليفاً، وفقاً لما قاله هذا الشخص ومسؤول حكومي.
يقول جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية الكائنة في بروكسل: “كان الأسد دوماً عنيداً أمام الضغوط الروسية لأنه يعرف أن سوريا غنيمة أكبر من أن تخسرها روسيا”. وقال إنه من المحتمل أن ما “يبدو أنه حملة إعلامية روسية غير مسبوقة بموافقة الحكومة على الأسد” يعبر عن إحباط موسكو في وقت تراجعت فيه أولوية سوريا.
بحسب إيرينا زفيياجيلسكايا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع للحكومة، تتمتع روسيا، التي تملك منشأة بحرية وقاعدة جوية في سوريا وترسل قوات من شرطتها العسكرية لتسيير دوريات في المناطق والطرق الرئيسية التي كانت قوات المعارضة تسيطر عليها، ببعض النفوذ لكنها قد تخاطر بالكثير إذا حاولت إطاحة الأسد.
دور إماراتي يعقد الأمور: ما يُعقِّد الجهود الروسية لإقناع الزعيم السوري بالامتثال لمطالبها ليس إيران وحدها، التي دعمت الأسد بالمال والنفط والقوات كي تضمن أن تظل سوريا ممراً لإمدادات الأسلحة إلى حليفها حزب الله في لبنان، بل والإمارات العربية المتحدة أيضاً.
فالإمارات، التي تحرص على موازنة النفوذ الإيراني والتركي في سوريا، تتودد إلى الأسد، بعد سنوات من نبذه إلى جانب السعودية، مركز النفوذ في المنطقة. إذ أعادت فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 وتعمل على تعزيز الروابط التجارية. تقول إيرينا: “توصلت العديد من الدول العربية إلى نتيجة مفادها أن الأسد باقٍ. وهي تدرك أنها مضطرة للتعامل معه”.
تابعونا
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- الصين تلوح بمقاطعة البضائع الأسترالية إذا استمرت الانتقادات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق
- نفط بلا مشترين وخزائن فارغة ومشاريع تحولت إلى سراب.. ماذا فعل بن سلمان بالسعودية؟
- موقع بريطاني: مشادة كلامية بين بوتين وبن سلمان سبقت حرب أسعار النفط
- هزائم حفتر ترفع حدة الخلافات وسط قادته.. تفاصيل الانشقاقات في قبائل ليبيا الشرقية
- سوريا تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء تدمر
- دمشق متفاجئة بـ«رسائل قاسية» من موسكو
- تركيا تتصدر دول المنطقة في عدد الإصابات بوباء كورونا
- انسحاب الإمارات من اليمن.. هل يستفيد منه حفتر؟
- إسرائيل تخزّن «العلاج المعجزة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)