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سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب
سبق أن تعرضت أهداف عسكرية في مدينة حلب وريفها خلال الشهرين الماضيين لسلسلة ضربات جوية من قبل إسرائيل
أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، السبت، بسماع دوي انفجار في مدينة حلب شمالي سوريا، ولم تذكر القناة السورية أي تفاصيل حول الحادث.
ذكرت وسائل إعلام سورية، السبت، أن دوي انفجار عنيف ترددت أصداؤه على الأطراف الشرقية لمدينة حلب السورين، في وقت مبكر من اليوم .
فيما أكد ناشطون وقوع انفجار في مدينة حلب عند الساعات الباكرة من صباح السبت، مشيرين إلى أن الصوت نجم عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في المدينة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام نقلا عن ناشطين أن صوت الانفجار نجم عن قصف جوي اسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة الراموسة على أطراف المدينة.
وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت في الخامس من مايو/أيار الجاري، لعدوان إسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي.
وقال مصدر أمني سوري، أنذاك إن "العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي، تم عبر طائرات استخدمت أجواء قاعدة التنف التي تسيطر عليها "قوات الاحتلال الأمريكي" على المثلث السوري العراقي الأردني".
وقال بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار ناجم عن استهداف كلية المدفعية بحلب من قبل الطيران الإسرائيلي من الجهة الجنوبية الغربية.
وسبق أن تعرضت أهداف عسكرية في مدينة حلب وريفها، خلال الشهرين الماضيين، لسلسلة ضربات جوية من قبل إسرائيل، وذكرت مصادر أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات الإيرانية أو حلفائها.
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- سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب
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