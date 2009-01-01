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تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر
أصدر القضاء السوري قرارا الخميس، بحظر سفر مؤقت لرجل الأعمال رامي مخلوف.
ويأتي القرار الجديد بعد أيام من قرار رسمي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه، بحسب رويترز.
وكان مخلوف قد ظهر في عدد من الفيديوهات مؤخرا، يتحدث عن عمليات اعتقال يتعرض لها العاملون في شركته.
وقد كشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصا.
وقال مخلوف إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".
وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها رجل الأعمال، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".
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