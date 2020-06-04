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حكومة الوفاق تعلن "استعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بالكامل"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الحرة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حكومة الوفاق تعلن &quot;استعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بالكامل&quot;
قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في قاعدة الوطية العسكرية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة الخميس، استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من طرد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد من جنوب العاصمة الليبية.

 

وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحافي، إن "قواتنا تسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس بالكامل".

 

ولم تعلق قوات المشير خليفة حفتر رسميا على إعلان حكومة طرابلس.

المصدر: الحرة

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