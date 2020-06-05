إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا بقصف مصنع للصواريخ

استهداف للأسد وإيران

أعلن النظام السوري استهداف مقاتلات إسرائيلية مواقع عسكرية تابعة له قرب مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقالت وسائل إعلام سورية إن طائرات إسرائيلية مقاتلة حلقت فوق لبنان وضربت أهدافا عسكرية في محافظة حماة في شمال غرب البلاد متسببة في أضرار مادية فقط، وذلك في تصعيد إسرائيلي لغاراتها في الأشهر القليلة الماضية.

وقُتل ما لا يقلّ عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريّين، في هذه الغارات بالمنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنّ “9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السورية لا يُعلم ما إذا كانوا من قوّات النظام أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانية، و5 مجهولو الهوية حتى اللحظة”.

وأضاف “لا يزال عدد القتلى مرشّحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنّ الغارات استهدفت “معامل الدفاع ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض – أرض قصيرة المدى في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي”.

وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي “تحت سيطرة الجيش السوري وفيها تواجد للإيرانيين”، مضيفا أن “الدفاعات الجوية التابعة للنظام” تصدّت “لأهداف في سماء المنطقة”.

من جهتها، تحدّثت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن “عدوان إسرائيلي” في محافظة حماة. وقالت الوكالة إنّ “وسائط دفاعنا الجوّي” تصدّت “لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة”، من دون أن تعطي تفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو الأهداف التي طالها.

وذكرت مصادر مخابراتية غربية أن إسرائيل صعّدت غاراتها في سوريا بينما العالم منشغل بجائحة كورونا. وقالت إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران متمركزة منذ فترة طويلة قرب مصياف، حيث لديها قواعد في إطار وجود متزايد في أنحاء المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تكون فيها مصياف هدفا لضربات إسرائيلية. واتّهمت دمشق مرارا إسرائيل بقصف أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني في المنطقة.

وفي أبريل 2019، خلّفت غارات شُنّت على هذه المنطقة “قتلى في صفوف مقاتلين إيرانيين”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق فوري على ما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري حتى الآن، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة “كان” خبر القصف من وكالة أنباء النظام السوري.

وفي مايو توعد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة العمليات في سوريا حتى تخرج القوات الإيرانية منها، معتبرا أن وجود قوات إيرانية في سوريا قرب الحدود يشكل تهديدا خطيرا، بينما أكدت مصادر أمنية إسرائيلية بدء انسحاب قوات إيرانية من سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية.

وفي لقاء مع قناة “كان 11” الإسرائيلية، قال بينيت إن “إيران ليس لديها أي شيء في سوريا، ودخلت إليها خلال الحرب الأهلية فيها منذ ست سنوات. في الفترة الأخيرة بدأت القوات الإيرانية بالتمركز قرب الحدود مع إسرائيل، وتشكل هذه القوات تهديدا أمنيا وخطرا على مدن إسرائيل مثل تل أبيب وحيفا وغيرهما”.

كما نقلت القناة نفسها عن مصادر في وزارة الدفاع، قولها إن طهران بدأت – للمرة الأولى منذ دخولها سوريا – تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل في الفترة الأخيرة.

وفي 28 فبراير الماضي، أشار نفتالي بينيت في حديث مع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تهدف إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.