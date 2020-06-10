- ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق.. حلفاء حفتر يرسمون مصيره في الساعات المقبلة
- "ما هذا السخف"؟.. الصين ترد على دراسة "متى ظهر كورونا"
- أستراليا لم تسجل أي حالات عدوى داخل المجتمع خلال 24 ساعة
- طريقتنا السائدة في فهم أميركا...
- إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
- ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
- فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
- استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"!
- العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل وافضح المستور
- دعوة إلى الرئيس سهيل عبود كي يستقيل؟
- الحريري يعود إلى السياسة: لحكومة بلا باسيل وحزب الله
- الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية"
- "السلاح" حين لا ينفع الاختزال ولا الإرجاء ولا المكابرة
- في 23 حزيران يُكرَم باسيل أميركياً أو يُهان؟!
- عون يُسقط التشكيلات القضائية... "عهد قوي ينافس الرئيس القوي"!
- جنبلاط يقود مبادرة... قد تُعيد إحياء التفاهم الرباعي!
- الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟
- سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع
- «أوجيرو» رداً على ادّعاء خميس: سنلجأ إلى التفتيش القضائي
- قانون منع انتداب القضاة: من يختار الإدارة العامّة يخسر صفة القاضي؟
- لبنانيّو أفريقيا: لا تحلّوا أزمتكم على أكتافنا
- نتائج تجفيف المازوت: تقنين كهرباء المولدات
- حزب الله يمنح الحكومة دفعاً: أوان السقوط لم يحن بعد
- ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!
- لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة النفايات
- الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
- أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر "لقاح كورونا"
- لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
- «وعكة» جديدة تصيب الحكومة اللبنانية
- لبنان ورقة إيرانية في قبضة حزب الله
- لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين…
- العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة..
- سورية لن تجوع ولن تركع وستتصدّى للعُدوان الأمريكيّ وقانون “قيصر” الذي يُمثِّل “إعلان حرب”.. إنّه تكرارٌ للسّيناريو العِراقي “مقلوبًا” والهدف تغيير النّظام.. ومحور المُقاومة أخطأ بالمُبالغة بسِياسة “ضبط النفس” إزاء الاعتِداءات على قواعِده في سورية.. هل طفَح الكيل؟ وهل ستبدأ التّعبئة للحرب؟
- توقعات الأبراج ليوم June 10, 2020
- معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة"
- الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً
- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل الحرب الأهلية ممكنة؟
- ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر سخيف؟!
- الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق»
- التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق.. حلفاء حفتر يرسمون مصيره في الساعات المقبلة
كشف مصدر مطلع تابع لبرلمان طبرق لـ"عربي بوست"، أن الرئاسة المصرية وضعت اللواء المتقاعد خليفة حفتر رهن الإقامة شبه الجبرية لفترة محدودة، وفق خطة وضعتها المخابرات الحربية المصرية. مضيفاً أن من يقود العمليات في "الرجمة" حالياً، هو اللواء فرج بوغالية ونجلا خليفة حفتر "صدام وخالد".
كما كشف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن نجلي خليفة حفتر واللواء فرج بوغالية وعدداً من ضباط قبيلة الفرجان قاموا باعتقال عدد من الضباط في قاعدة الرجمة -مقر قيادة عمليات ميليشيات حفتر- لمنعهم من إعلان الانشقاق عن قوات حفتر والخروج للمنطقة الغربية.
وأوضح أن عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، قام بترقية اللواء مفتاح شلوف الدرسي إلى رتبة فريق، لتقديمه كأحد الخيارات المطروحة البديلة لحفتر لدى الحلفاء الداعمين، بعدما رفضت المخابرات المصرية خيارين سابقين تقدم بهما صالح، هما الفريق عبدالرزاق الناظوري واللواء ونيس بوخمادة.
وأكد المصدر أن المخابرات الحربية المصرية سوف تدعم مبادرة عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، بإيقاف العمليات العسكرية بقيادة حفتر، بتقديم الأخير كشخصية مدنية في أي حوارات مقبلة بعد التوافق على البدء بها.
ممنوع من السفر
وأضاف أن الرئاسة المصرية أجبرت حفتر على البقاء في مقر إقامته في القاهرة، تحت حراسة مشددة، ومنعته من العودة إلى ليبيا لضمان عدم قيامه بأية أعمال خارجة عن سيطرة السلطات المصرية من شأنها عرقلة جهود الدبلوماسية المصرية، مشدداً على أن الرئاسة المصرية قدمت لحفتر ضمانات لبقائه في المشهد المقبل إذا التزم بالتعليمات.
فيما كشف أيضاً أن رتلاً من السيارات المسلحة، بينها سيارات مدرعة تجاوزت 200 عربة مسلحة، انطلق السبت الماضي من معسكر الرجمة إلى قاعدة محمد نجيب المصرية في منطقة مطروح، دون معرفة أسباب خروجه.
وأكد أن المخابرات الحربية المصرية تحاول إيجاد بديل لحفتر في الرجمة، وإقناع قيادات برقة الاجتماعية والعسكرية بالقبول باللواء فرج بوغالية لقيادة المرحلة المقبلة، وذلك بتكليفه مؤقتاً بقيادة معسكر الرجمة.
وفي ذات السياق، أكد مصدر أمني محلي من مدينة بنغازي لـ"عربي بوست"، أن أربع سيارات عسكرية تتبع صدام، نجل خليفة حفتر، حضرت إلى سوق الذهب (السوق الموازي لبيع العملة الأجنبية في بنغازي) كانت تحمل مبلغ 100 مليون دينار ليبي لتحويلها إلى دولارات أمريكية.
وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن ما تم تداوله عن زيارة حفتر السرية إلى فنزويلا ليس صحيحاً، وأنه من المرجح أن تكون الطائرة التابعة لحفتر قد نقلت هذه الأموال إلى حسابات سرية تابعة لحفتر ونجليه، وأن حفتر لم يكن على متنها، وإنما تم التمويه بهذا الخبر للتغطية على عملية نقل الأموال.
مشيراً إلى أن العلاقات القديمة والقوية التي تربط بين فنزويلا ونظام القذافي مازالت مستمرة، وقد لا تسمح فنزويلا باسترداد الأموال منها حال تقدمت الدولة بمطالبات رسمية.
حفتر في مواجهة عقيلة
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب بطرابلس، جلال الشويهدي لـ"عربي بوست"، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس يرفضون رفضاً تاماً وجود خليفة حفتر في أي مفاوضات قادمة، ولن يكون في أي تسوية سياسية.
وأضاف النائب الأول: "إنني لا أعترف بمبادرة عقيلة صالح، لمباركته الحرب على طرابلس في أبريل/نيسان 2019″، معتبراً أن المبادرة هي محاولة لإنقاذ خليفة حفتر وبقايا برلمان طبرق.
هذا التصريح يتناغم مع ما أكده بعض المراقبين، وتحليلهم لتصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بعد اتصاله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يوم من إعلان عقيلة مبادرته، حيث اعتبر تصريح السراج رفضاً للمبادرة، عندما أكد أن أي مبادرة ستكون من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه لميليشيات حفتر، ومحاولة تسويقه في أي مفاوضات قادمة، ولن يقيم أي توافق أو استقرار لليبيا.
خروج من المشهد
فيما يرى المحلل السياسي الليبي محمد فؤاد أن خليفة حفتر خرج من المشهد الليبي بعد هزيمته في طرابلس، مستدلاً بوصف الصحف الأجنبية له بالجنرال المهزوم.
وقال فؤاد لـ"عربي بوست"، إن الثقل الآن أصبح على الدول الداعمة -مصر والإمارات وروسيا وحتى فرنسا- للتخلص من خليفة حفتر، لكن دون ضياع المنطقة الشرقية من ناحية، وخسارة موقف سياسي من ناحية أخرى مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وتابع فؤاد: "أن الدول الداعمة ستُبقي على خليفة حفتر فترةً من الزمن، لحين الحصول على مَخرج وبديل له من ناحية، والحفاظ على موقف سياسي للاستمرار في المفاوضات من ناحية أخرى".
وتوقع فؤاد أن يتخلص حلفاء حفتر منه بحجة المرض أو أي حجة أخرى، وأنه لن ينفى لأي مكان، كونه أصبح ثقيلاً عليهم، وأن التخلص منه أصبح أمراً ضرورياً للانتقال إلى مرحلة جديدة بطرق ووسائل مختلفة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق.. حلفاء حفتر يرسمون مصيره في الساعات المقبلة
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية في دولتين عربيتين
- المرصد: مقتل مسلحين موالين لإيران بغارات "مجهولة" في سوريا
- سقطت حصونه الواحد تلو الآخر فاستدعته القاهرة فوراً.. هل رفعت روسيا الغطاء عن حفتر بعد تنسيقها مع تركيا؟
- إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا بقصف مصنع للصواريخ
- غارات إسرائيلية جديدة على أهداف عسكرية للنظام السوري بريف حماة
- حكومة الوفاق تعلن "استعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بالكامل"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)