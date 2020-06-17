- على رأسهم "مهندسا المعاناة".. رؤوس سورية كبيرة تحت مقصلة "قيصر"
- الهند تحت وقع الصدمة لمقتل جنودها في اشتباك على الحدود مع الصين
- ما هي تأثيرات عقوبات قانون قيصر الأميركي على سوريا؟
- صحّة اللبنانيّين في خطر
- البنك الدولي ينفي مزاعم الإنهيار.. ونصرالله: نحن من يأتي بالدولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: مسرح الخراب ونظام القرابة
- ملامح «ميني صفقة» داخل السلطة
- أي «راجح» حضّر للإنقلاب؟
- دياب... الى «الزعامة السنية» من بوابة طرابلس؟
- الحكومة تجنح في خطتها نحو دهاليز مُظلمة
- إرسلان: هذا ما جرى بيني وبين جنبلاط
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة للحالات منذ شهر
- أستراليا: الشرطة تحقق في فيديو ضرب شرطي لأبوريجيني بشكل متكرر أثناء القبض عليه
- أستراليا: وفاة امرأة من السكان الأصليين تؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس على عدم تسديد الغرامات
- أستراليا: القبض على 9 أشخاص بعد شجار كبير ومقتل صبي طعناً في مركز تسوق
- "أبوكاليبس" على الأبواب... العد العكسي بدأ!
- كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله
- للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار
- واشنطن تحشر عون وباسيل ليبتعدا عن "حزب الله"
- عون يجمع الأقطاب خوفاً على باسيل من القصاص الأميركي
- لبنان و"قيصر"... "ألغام" قانونية قد تفجّر الوضع
- خطة فاشلة لضخّ الدولار: آلية بطيئة... و"شفط" سريع والمستقبل للنموذج الفنزويلي..
- جنبلاط والتبريد.. الحامي آتٍ من الخارج
- الحكومة والمصارف: من "المواجهة" إلى "التفاهمات"
- مظاهر فيدرالية مقنّعة في الضاحية الجنوبية
- 32 قتلهم كورونا في لبنان: عن الخوف من الدفن
- ماكرون «يائس»: تحذير فرنسي من تدهور في لبنان
- انقطاع أدوية القلب: فتّش عن مافيا الشركات!
- تهويل التعليم الخاص بـ«الإفلاس» مستمر: 186 معلماً على لائحة الصرف في مدارس الليسيه
- معتقل عن جميع المتضرّرين من سياساتها: المركزي و4 مصارف تدّعي على سلطان يعقوب
- الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟
- كمين على طريق معمل الكفور: اعتداء على متظاهرين
- الاشتراكيون قطعوا الطريق بقوّة السلاح
- فرنسا تغامر باليونيفيل
- بشار الأسد يعترف بسرقة مازوت لبنان
- الحريري في عين التينة لساعتين: منع منزلقات الفتنة
- بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و... «حزب الله» يقطف ثماره
- تخبط لبناني في مواجهة «قيصر».. و«لقاء تشاوري إنقاذي» في بعبدا 25 الجاري
- قضاء لبنان: اقبضوا على الشعب!
- مسؤول أميركي: لا عقوبات على لبنان بل على أفراد وكيانات تبيّض الأموال وتموّل الإرهاب
- قاطيشا: من الجهة التي منعت الجيش من التصدي للموتوسيكلات؟
- الحريري يرفض عرض بري تشكيل حكومة قبل استبعاد حزب الله وباسيل
- حسّان دياب... هو "المؤامرة" و"الانقلاب"
- اللبنانيون يتحدون قرارات #النايم_العام على تويتر
- مصالحة درزية لتحصين الجبل من ارتجاجات لبنان
- توقعات الأبراج ليوم June 17, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2020
- نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا
- بلدية بكين تحذر من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "خطير جدا" في العاصمة
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
على رأسهم "مهندسا المعاناة".. رؤوس سورية كبيرة تحت مقصلة "قيصر"
بعد دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".
وتتهم الولايات المتحدة المستهدفين بعقوباتها، بلعب دور أساسي في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، وإقدام آخرين على مساعدة نظام الأسد على ارتكاب فظائع ضد الشعب أو تمويلها، بينما قاموا في الوقت ذاته بإثراء أنفسهم وعائلاتهم.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وقالت الخارجية في بيان "نقوم بإدراج مهندسي هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد".
ولم يدخر بشار الأسد أي جهد منذ قمع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات في 2011، لقتل شعبه والاستعانة بروسيا وإيران من أجل البقاء في السلطة.
وأوضحت الخارجية في بيانها أن زوجته التي يجري استهدافها للمرة الأولى، "أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة".
وسلطت الأضواء في الآونه الأخيرة على أسماء، منذ انتشار فيديوهات وبيانات رجل الأعمال رامي مخلوف وابن خال الأسد التي حذر فيها رئيس النظام من أنه يفقد دعم الجزء الأكبر من العلويين ملقيا اللوم على أسماء السنية، التي ألمح إلى أنها تسعى إلى سرقة أموال العلويين، ما يثير الشكوك إزاء التزام الأسد بطائفته.
واستهدفت العقوبات الأميركية كلا من محمد حمشو ولواء "الفاطميون" الميليشياوي الإيراني اللذين وصفتهما بـ"مؤسسي الأعمال الوحشية".
ويضم لواء الفاطميين مقاتلين من أفغانستان، ويقاتل إلى جانب حزب الله اللبناني الذي يدعم قوات الأسد.
وأعلنت واشنطن إدراج شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد والفرقة الرابعة في جيش النظام التي يقودها إلى جانب قائديه غسان علي بلال وسامر الدانا على قائمة المستهدفين.
وكان لماهر وفرقته دور في الحملات العنيفة التي استهدفت العديد من المناطق السورية بينها إدلب.
وورد اسم شقيقة الأسد بشرى، ومنال زوجة أخيه ماهر، كذلك في قائمة المعاقبين.
واستهدف العقوبات رجال ونساء أعمال بينهم أحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو.
وقالت الخارجية في بيان إن العقوبات الصادرة عنها وعن وزارة الخزانة الأربعاء تشكل بداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الدعم والإيرادات التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع ضد الشعب السوري.
وأكدت الخارجية أن الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد فرض مزيد من العقوبات على داعمي الأسد إلى حين وقف الحرب الوحشية لنظامه على الشعب السوري وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للنزاع.
وختمت الخارجية بيانها بالقول "حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية والتي لا طائل لها"، مشيرة إلى أن "نظام الأسد ومن يدعمونه يقفون أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات".
ويشن نظام الأسد حربا دموية ضد شعبه منذ أكثر من تسعة أعوام، ارتكب خلالها فظائع لا تحصى يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية. وحصدت الحرب أرواح أكثر من نصف مليون سوري، فيما دفعت أكثر من 11 مليونا آخرين إلى النزوح.
وقام الأسد ونظامه بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربهما التي فاقمت الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت في معاناة المواطنين.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- على رأسهم "مهندسا المعاناة".. رؤوس سورية كبيرة تحت مقصلة "قيصر"
- ما هي تأثيرات عقوبات قانون قيصر الأميركي على سوريا؟
- “أبادوا عائلات بأكملها وحرقوا خصومهم”.. التاريخ الدموي لميليشيات الكانيات تفضحه المقابر الجماعية بترهونة
- تحولت إلى بؤر لتجارة المخدرات والدعارة وتفشي كورونا.. الأحياء العشوائية بالسعودية صداع يزعج المملكة الغنية
- سرقوا منه 55 مليون دولار.. الإندبندنت: مرتزقة خدعوا حفتر ووعدوه بصفقة سلاح ثم هربوا
- ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق.. حلفاء حفتر يرسمون مصيره في الساعات المقبلة
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية في دولتين عربيتين
- المرصد: مقتل مسلحين موالين لإيران بغارات "مجهولة" في سوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)