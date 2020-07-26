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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, تقارير بالفيديو

الدفاع التركية تنشر فيديو تدريبات جوية شرق المتوسط

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
المصدر: CNN
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الدفاع التركية تنشر فيديو تدريبات جوية شرق المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقطع فيديو لتدريبات عسكرية جوية في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط استمرار التوترات حول الأزمة الليبية.

 

 

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

 

إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، قال في وقت سابق إن بلاده تريد أن يتم تقاسم جميع الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بشكل عادل، لافتا إلى أن تركيا لن تقبل بالخطابات التي تتضمن تهديدا أو تلويحا بالعقوبات.

 

وأضاف قالن في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس: "إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيكون مغامرة عسكرية خطيرة، فضلًا عن أن الدعم الذي تقدمه فرنسا لحفتر يهدد أمن جنوب حلف شمال الأطلسي (الناتو).. نحن هنا فقط لحماية حقوقنا.. لا نقبل لغة التهديدات أو التلويح بالعقوبات"، لافتا على أن "أنقرة اتفقت أمس مع موسكو على التوصل إلى توافق لإنشاء مجموعة عمل لتثبيت وقف إطلاق النار موثوق ومستدام في ليبيا".

 

ويذكر أن مجلس النواب المصري سبق ووافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

المصدر: CNN

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