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سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة يوجه تحذيرا لحزب الله داعيا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق قرار 170
وجه السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون تحذيرا صارخا لحزب الله، مساء امس الثلاثاء، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار 1701 الذي يمنع أي مجموعة مسلحة من التحرك داخل لبنان.
وقال دانون في مقابلة حصرية عبر شبكة i24NEWS أجريت في تل أبيب يافا "إذا هاجم حزب الله المدنيين، سنرد، وندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"، ونصح دانون بيروت في أعقاب اعتزام لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اندلاع النزاع يوم الاثنين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية "ببدء التعامل مع حزب الله" بدلا من ذلك.
وتابع "أشعر بالسوء على اللبنانيين، إنهم تحت احتلال حزب الله، وهم يعلمون أن حزب الله سيطر على جزء من جنوب لبنان. لكننا نرسل رسالة واضحة جدا إلى الحكومة اللبنانية: عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان، وإلا فسوف تدفعين الثمن".
وأفاد الجيش الاسرائيلي الإثنين عن خوضه "قتالا" على الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكدا أنه أحبط محاولة تسلل "خلية إرهابية"، لم يعلن هويتها. إلا أن حزب الله اللبناني نفى التقارير الإعلامية عن احباط اسرائيل لمحاولة تسلل قام بها عناصره، مؤكداً أنه لم يشارك في أي اشتباك أو إطلاق نار عند الحدود.
وبدوره، ندد لبنان، امس الثلاثاء، بالتصعيد العسكري "الخطير"، واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن "إسرائيل اعتدت مجددا على سيادة لبنان وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير". ودعا إلى "الحذر في الأيام المقبلة" مبديا تخوفه "من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".
وأرسى القرار 1701 الذي صدر إثر حرب تموز 2006 وقفاً للأعمال الحربية وعزز من انتشار قوات اليونيفيل وكلفها مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين.
وينتهي في شهر آب/أغسطس تفويض قوات اليونيفيل، واقترحت الولايات المتحدة في أيار/مايو ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيتريش الشهر الماضي تعديل مهام قوات يونيفيل لتصبح "أكثر مرونة وقدرة على الحركة"، وسبق لحزب الله أن أعلن رفضه بالمطلق لأي تعديل يتعلق بمهام القوات الدولية، معتبراً ذلك مطلباً إسرائيلياً.
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