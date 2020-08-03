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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية, تقارير بالفيديو

بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين يزرعون عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا

الجيش الاسرائيلي يعلن عن قصف لأفراد مجموعة مسلحة كانت تزرع عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: i24news
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 77
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أعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين انه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة على السياج الأمني عند الحدود مع سوريا.

 

وقال بيان صادر عن الجيش "أطلق جنودنا وطائرة النار باتجاه المجموعة وتم تحديد إصابات".

 

وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي جوناثان كونريكوس الى عدم وقوع اصابات بين صفوف الجنود الاسرائيليين خلال العملية في جنوب مرتفعات الجولان.

 

ويشهد الوضع المتوتر أصلا تصعيدا في الآونة الأخيرة بين اسرائيل وسوريا.

 

فقد نسبت الشهر الفائت، وسائل اعلام اجنبية لمروحيات إسرائيلية انها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على "إطلاق نار" في وقت سابق باتجاه إسرائيل.

 

ولم تتهم اسرائيل القوات السورية بشكل مباشر في عملية إطلاق النار، لكنها قالت إنها تحمل دمشق المسؤولية.

 

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الخطوات جاءت ردا على التهديد المتزايد الذي يشكله حزب الله اللبناني المدعوم من إيران التي تملك تواجدا كبيرا في سوريا.

 

والشهر الماضي قتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في هجوم صاروخي نسب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: i24news

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