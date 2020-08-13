- يقتل المصاب خلال 24 ساعة.. روسيا تطعّم مواطنيها ضد مرض “الموت الأسود” بعد انتشاره في الصين
- وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن
- البرلمان اللبناني يصادق على اعلان حالة الطوارئ في بيروت عقب الانفجار
- السلطة والمعارضة تتخبطان و"كاسحة" ماكرون وسط الألغام
- نعم للحلول لا للمقايضة
- باريس تنصح «بالتقاط الفرصة».. والبحث عن «الرئيس» يسابق الوقت والشروط
- هل يختلف عالم ما بعد مجزرة 4 آب عن الذي سبقه؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- إحتمالات حكومية ثلاثة صعبة التحقيق
- في انتظار ديفيد هيل لتكتمل الصورة؟!
- توجُّه «حزب الله» بعد فــشل تجربة حكومة دياب
- ماذا يحصل اذا تمّ تحرير سعر الصرف؟
- نيوزيلندا تتحرك مسرعة.. مصدر جديد لتفشي كورونا
- شرطة بيلاروس تعلن توقيف ألف شخص إضافي وإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين
- أستراليا: إعفاء سكان نيو ساوث ويلز العائدين من تكاليف الحجر الصحي في الفنادق
- بمناسبة بلوغها الـ23 عاماً كايلي جينر عارية الصدر!
- عون يروّج لحكومة أقطاب... وباسيل "قطبتها المخفية"!
- مفاوضات دولية - إقليمية لتمرير الحكومة.. وماكرون يضغط لبنانياً
- الحريري: هذه شروطي
- لبنان يحتاج تغييراً وليس حكومةً أخرى فاسدة
- بيروت: السلطة منشغلة بكاسر صورة الرئيس وبقنص المحتجين
- مسؤولون: الولايات المتحدة تنوي التحرك ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان لردع «حزب الله»
- التعويضات متأخرة... وعلى المتضرر اللجوء إلى قروض الدولار
- ترميم بيروت و"الطائف"
- هيل والشروط الأميركية في بيروت: المساعدات أو العقوبات
- التدويل يطرق الأبواب... وقوات "طوارئ" لضبط المعابر كلها؟!
- فارس سعيد: نحن موارنة 24 قيراط نطالب بإسقاط عون
- فوبيا "نيترات الأمونيوم" تجتاح لبنان شمالاً وجنوباً
- ثمن الغطاء المسيحي لـ"الحزب"
- هل رنّ الهاتف فكانت مكالمة طويلة بين الحريري وباسيل؟
- ملف ترسيم الحدود... أول غيث "التسوية الكبرى"؟
- نجم ترشّح قاضياً جديداً للتحقيق في جريمة المرفأ: هل يوافق مجلس القضاء؟
- جعجع مجدداً مطيّة حليفيه: «كان بدنا نعمل بس ما خلّونا»!
- بطء في التحقيق وتقصير في تحمّـل المسؤولية
- مشكلة العهد لا تزال في بدايتها!
- تقييم أوّلي للبنك الدولي عن الأضرار: تضخّم أسعار وفقر إضافي
- لا حصيلة نهائيّة لأعداد المفقودين: «أحبّاؤنا ليسوا أرقاماً!»
- الحريري يدفع... بالدولار
- عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين لم تعد تنفع
- أين الثورة الطرابلسية وأين الثوّار؟
- حرب عالمية لتنصيب رئيس الحكومة.. مصر والإمارات تخشيان تركيا بلبنان، وأمريكا لا تريد حزب الله.. ولفرنسا والسعودية رغبات متضاربة
- انفجار بيروت وإستقالة الحكومة اللبنانية في العين الإسرائيلية
- تكليف الحريري بتشكيل حكومة رهين ضوء أخضر أميركي – سعودي
- بري أبلغ ماكرون رفض «الثنائي» لنواف سلام.. والحريري يتريّث
- القضاء يستدعي وزراء لاستجوابهم بتفجير مرفأ بيروت
- حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 13, 2020
- السجن لمدونة تونسية نشرت "سورة كورونا"
- قنصل لبنان في نيويورك: "الباسيلية" بكامل عنصريتها
- اختفت ثم قتلت.. إقامة مراسم تأبين المجندة الأميركية غيين السبت
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن
تُوفي عصام العريان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر، الخميس داخل السجن، عن 66 عاما، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لفرانس برس "نعم .. الخبر صحيح، أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من اجل ترتيبات استلام الجثمان".
وأوضح عيد المقصود أنه ابلغ بأن وفاة العريان نجمت عن أسباب "طبيعية"، بدون أن يضيف اي تفاصيل.
وكان العريان هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - المنحل الآن - الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراجل حسني مبارك.
وقد انتخب نائبا برلمانيا أكثر من مرة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعد ثلاثة أشهر من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي، أوقفت الشرطة العريان ليلا في احد احياء شرق القاهرة حيث كان يختبئ.
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013.
وحسب المحامي، فإن العريان كان لا يزال يحاكم في عدة قضايا، وكانت "أحر جلسة محاكمة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي".
وفي 2018 قضت محكمة مصرية باعدام العريان و75 آخرين من الاخوان بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في 13 آب/أغسطس 2013.
وبالرغم من الغاء الحكم لاحقا، إلا أن عدد السنوات النهائية حتى الان التي حُكم عليه به "اجمالي 150 عاما"، وفقا لعبد المقصود.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن
- غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
- تقرير: قطر ممول رئيسي لـ"حزب الله" من خلال الجمعيات الخيرية
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية
- بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين يزرعون عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا
- التوتر يعود للحدود السورية.. الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط “عمل عسكري ويحمل دمشق المسؤولية
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- لهذا اطلقت يد اسرائيل في سوريا... فهل يتنبه اللبنانيون لخطورة المرحلة؟
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)