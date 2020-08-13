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وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 1 دقيقة
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن
القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر الاخوان عصام العريان (يسار) في القاهرة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تُوفي عصام العريان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر، الخميس داخل السجن، عن 66 عاما، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.

 

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لفرانس برس "نعم .. الخبر صحيح، أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من اجل ترتيبات استلام الجثمان".

 

وأوضح عيد المقصود أنه ابلغ بأن وفاة العريان نجمت عن أسباب "طبيعية"، بدون أن يضيف اي تفاصيل.

 

وكان العريان هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - المنحل الآن - الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراجل حسني مبارك.

 

وقد انتخب نائبا برلمانيا أكثر من مرة.

 

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعد ثلاثة أشهر من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي، أوقفت الشرطة العريان ليلا في احد احياء شرق القاهرة حيث كان يختبئ.

 

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013.

 

وحسب المحامي، فإن العريان كان لا يزال يحاكم في عدة قضايا، وكانت "أحر جلسة محاكمة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي".

 

وفي 2018 قضت محكمة مصرية باعدام العريان و75 آخرين من الاخوان بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في 13 آب/أغسطس 2013.

 

وبالرغم من الغاء الحكم لاحقا، إلا أن عدد السنوات النهائية حتى الان التي حُكم عليه به "اجمالي 150 عاما"، وفقا لعبد المقصود.

المصدر: AFP

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