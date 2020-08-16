من هي الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع اسرائيل؟

منذ مساء الخميس المنصرم، عندما اعلن البيت الأبيض عن اتفاق مبدئي بين إسرائيل والامارات العربية على عقد اتفاقية سلام بينهما، والاعلام العربي والإسرائيلي على حد سواء منشغل في التكهنات أي بلد عربي سيكون التالي ليعقد اتفاق سلام مع إسرائيل!

واستمرارا لهذه التكهنات، كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، أن دول عربية أخرى في طريقها للتطبيع وتوقيع اتفاقية علاقات مع إسرائيل، من بينها السودان والسعودية، على حد قول هذه الوسائل الاعلامية.

فقد قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "حتى وإن كان المسؤولون لا يريدون الاعتراف بذلك، إلا أن السعودية في طريقها لإقامة علاقات متبادلة مع إسرائيل، وعندها سيمكننا الحديث عن شرق أوسط جديد".

وخلافا لذلك، فقد قالت "القناة الـ13" للتلفزيون الإسرائيلي عبر موقعها الإلكتروني، إن "السعودية صامتة في هذه المرحلة، ولا تستجيب للاتفاق على عكس الدول العربية الأخرى كما الكويت وقطر".

وأكدت القناة العبرية نقلاً عن وزير المخابرات الإسرائيلية، إيلي كوهين، الذي توقع أن يكون هنا اتفاق قريب مع السودان.

وأوضح كوهين: "هذا العام سيكون انفراجًا آخر مع دولة في إفريقيا، أعتقد أن السودان هو الذي سيوقع أيضًا اتفاق سلام مع إسرائيل".

وكانت البحرين أول دولة خليجية استجابت ورحبت بالاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، مشيدة بالإدارة الأمريكية بالإعلان قائلة: "إن واشنطن تتوقع أن تحذو المزيد من الدول حذو الإمارات".