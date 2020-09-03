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الرئيسية | عربية ودولية | الشرق الاوسط واالعرب | المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال
المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال

عدد القتلى في الضربات قرب المنطقة القريبة من الحدود العراقية السورية مرشح للارتفاع

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 28 من الدقائق
المصدر: i24news
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 16 مقاتلا من المجموعات المسلحة الموالية لايران قتلوا فجر اليوم الخميس في ضربات جوية يرجح المرصد انها اسرائيلية في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

 

ولفت المرصد الى ان الضربات استهدفت موقعا تابعا لكتائب حزب الله العراقي، في اطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي وتسببت بمقتل 7 من العناصر المسلحة، مشيرا الى ان عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود حالات خطيرة من بين المصابين، اضافة الى وجود معلومات عن قتلى اخرين.

 

وأوضح المرصد أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

 

واستهدفت غارات مساء امس مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، واعلنت الوكالة السورية الرسمية "سانا" ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للغارات المنسوبة الى اسرائيل، وانها تسببت باضرار مادية فقط، في حين اعلن المرصد امس ان الغارات استهدفت مواقعا ايرانية في المنطقة، وان الاستهداف جرى من اجواء البادية السورية وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.

 

 

المصدر: i24news

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