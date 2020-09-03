- المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال
- دراسة: الأستراليون أصبحوا أقل التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي
- قرابة 90 في المائة من الأستراليين موافقون على الحصول على لقاح كورونا بمجرد توافره
- تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!
- دراسة أسترالية: إنزيم من سم النحل يساعد على علاج سرطان الثدي
- أغرقوهم بالكحول قبل التصويت! تاريخٌ موجز لـ”تزوير” الانتخابات في أمريكا
- "طبقة سياسية خبيثة مناورة".. لبنان أمام الاختبار الكبير فهل ينجح بتطبيق "إصلاحات ماكرون"؟
- هكذا سلّم قاآني العراق للولايات المتحدة...
- استراليا تشهد أسوأ حالة ركود اقتصادي وصفه رئيس الوزراء بـ «المدمـّر»
- حدث في مثل هذا اليوم September 3, 2020
- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة حامل أمام أطفالها بسبب منشور على فيسبوك في فيكتوريا
- أستراليا: السائق الذي تسبب بمقتل أربعة أطفال غربي سيدني يقر بسبع تهم وجهت إليه
- البابا: لبنان يواجه خطراً شديداً ولا يمكننا أن نتركه
- تسريع التأليف أولوية.. وباريس تنتظر إيجابــيات .. وواشنطن: «الحزب» خارج الحكومة
- أسرار وخفايا لبنانية
- عَقدُ ولاءٍ لا عقدٌ سياسيّ
- تركيا ستحتفظ بإدلب... وتؤسّس ميليشيات في لبنان؟
- هل «تُفركش» واشنطن باريس في لبنان؟
- «دروس» ماكرون في مــدرسة «الانكار والفشل»!
- «حزب الله» والحكومة: لا مسايرة
- هل نجح ماكرون حيث فشلت واشنطن؟
- تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يواجه عقبة التمويل
- أميركا وألمانيا تواجهان استفزازات تركيا في شرق المتوسط
- السلطة "مرعوبة" من شينكر!
- عجلة التأليف أسرعت .. ومداورة الحقائب بين الطوائف
- بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها | واشنطن تغطّي مبادرة ماكرون؟
- لبنان الكبير: الحاضر والمستقبل وجهة نظر!
- إفرض تشكيلتك أو عُدْ إلى برلين
- دعاوى نيويورك... تنظّم "آخرة" النظام المصرفي!
- حزب الله و"الفيديراليات" اللبنانية بين جزرة ماكرون وعصا ترامب
- شينكر يرسم الحدود مع الفرنسيين في لبنان
- "وزراء الإنقاذ"... على طريقة اختيار "الأديب"
- المئوية: شيعة جبل عامل ولبنان الكبير
- الأميركيون وماكرون... "قبّة باط" بين "أهل البيت الواحد"
- المئوية: الياس الحويّك.. رجل الرهان الكبير بعد مئة سنة
- قاضية التحقيق العسكري تتّهم الخطيب بالتجسّس
- «إصلاح لبنان» على طريقة ماكرون: دروس في الرأسمالية والاستعمار
- الكنيسة ولبنان الكبير: من «الحقيقة التاريخية» إلى الحياد
- المحقق العدلي يوقف ضباط مرفأ بيروت: ما هي المسؤوليات التي حمّلهم إياها؟
- كارتيل المدارس: الأرباح أولاً!
- عدّاد الإصابات لا يتراجع وبدء تقنيّة حقن المصابين بدماء المتعافين
- خالد طرطوسي مع عائلته في كوخ: "ما بعرف كيف بدّي عيّشن"
- يحاولون الالتفاف عليها.. كيف بدأ قادة لبنان إفشال خطة الرئيس إيمانويل ماكرون في البلاد؟
- مايلي سايرس نصف عارية بـ"2020 MTV Video Music Awards"
- البرلمان يناقش إسقاط الجنسية الأسترالية عن المدانين بالإرهاب
- الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان
- «الإنزال» الفرنسي في لبنان يكرّس «فصل مساراتِ» أزماته بالتناغم مع واشنطن؟
- شينكر في بيروت بعد ماكرون.. وأديب: سنُشكّل حكومة اختصاصيين
- مصطفى أديب رئيس وزراء جديد أمْ مجرّد "باش كاتب"
- توقعات الأبراج ليوم September 3, 2020
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال
عدد القتلى في الضربات قرب المنطقة القريبة من الحدود العراقية السورية مرشح للارتفاع
اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 16 مقاتلا من المجموعات المسلحة الموالية لايران قتلوا فجر اليوم الخميس في ضربات جوية يرجح المرصد انها اسرائيلية في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.
ولفت المرصد الى ان الضربات استهدفت موقعا تابعا لكتائب حزب الله العراقي، في اطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي وتسببت بمقتل 7 من العناصر المسلحة، مشيرا الى ان عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود حالات خطيرة من بين المصابين، اضافة الى وجود معلومات عن قتلى اخرين.
وأوضح المرصد أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.
واستهدفت غارات مساء امس مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، واعلنت الوكالة السورية الرسمية "سانا" ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للغارات المنسوبة الى اسرائيل، وانها تسببت باضرار مادية فقط، في حين اعلن المرصد امس ان الغارات استهدفت مواقعا ايرانية في المنطقة، وان الاستهداف جرى من اجواء البادية السورية وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.
تابعونا
- مايلي سايرس نصف عارية بـ"2020 MTV Video Music Awards"
- كيم كارداشيان تستعرض جسدها "القنبلة" بـ"ميني بيكيني من جلد الثعبان" على شواطئ ماليبو!
- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة حامل أمام أطفالها بسبب منشور على فيسبوك في فيكتوريا
- جيجي حديد حامل وشبه عارية بأسبوعها الـ"33" من حبيبها زين مالك!
- تركيا ستحتفظ بإدلب... وتؤسّس ميليشيات في لبنان؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال
- القصف الإسرائيلي على سوريا أوقع 11 قتيلاً غالبيتهم مقاتلون موالون لدمشق
- هل قطعت تركيا الماء عن سكان الحسكة؟ (مرصد تفنيد الأكاذيب)
- اتفاق التطبيع مع الإمارات يضع إسرائيل واقتصادها على أعتاب إيران
- جنوب العراق يشتعل غضبا.. هدم وإحراق مقرات أحزاب موالية لإيران
- أردوغان يزف بشرى اكتشاف أكبر حقل للغاز بتاريخ تركيا
- العراق : اغتيال أيقونة البصرة ريهام يعقوب وايران متهمة
- مقتل جنرال روسي كبير وإصابة ٣ عسكريين في سوريا
- زلزال جيوبوليتيكي ضرب الشرق الأوسط
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)