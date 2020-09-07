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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

إيران تخرج عن صمتها وتكشف سر تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

آخر تحديث: منذ 50 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 92
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إيران تخرج عن صمتها وتكشف سر تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

كشف مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أميرعبداللهيان، اليوم الاثنين، سر تكثيف الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدا أن ذلك ينصب ضمن محاولة الإسرائيليين كسب معلومات عن قدرة منظومة الدفاع الجوي الإيرانية في سوريا ومواقع استقرارها.

 

وأكد عبداللهيان، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، أن "القضية السورية بالنسبة لإيران قضية استراتيجية"، قائلا: "علاقاتنا مع سوريا هي خط أحمر ولا نسمح لأحد أن يعبر خطوطنا الحمراء في سوريا، ونحن مستمرون بدعم سوريا على المستويين السياسي والاستشاري، الأعداء مازالوا يعملون ضمن الإطار الذي رسموه لنفسهم منذ البداية الذي يهدف إسقاط النظام السياسي في سوريا، هم يسعون لتحقيق هذا بطرق أخرى، ويسعون من خلال الضغوط الاقتصادية المتمثلة بقانون قيصر رفع مستوى الاحتجاجات في الداخل السوري".

 

وأضاف: "مثلا في لبنان وبعد انفجار بيروت قالوا إن هذه المواد التي انفجرت تعود لحزب الله، وبعد أن فشلوا في إثبات هذه الكذبة الكبيرة راحوا يروجون لأن وجود سلاح المقاومة يجعل الدول الغربية غير مستعدة لإرسال المساعدات الدولية إلى لبنان، ومن ناحية أخرى يسعون لتجويع الناس وتقليل ضخ الدولار والعملة الصعبة ليقولوا إن ما يعاني منه الناس هو بسبب حزب الله، هذه سياسة الضغط الاقتصادي نفسها التي سعوا لتنفذها ضد إيران وسوريا، كما أنه خلال الأشهر القادمة ستشهد سوريا انتخابات رئاسية، وهم يسعون من خلال تنفيذ الضغوط القصوى أن يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه خلال سنوات الحرب التسعة، ولكن نحن متأكدون أن هذه الطريق لن تؤتي أكلها للأمريكيين لا في لبنان ولا سوريا ولا في إيران.

 

وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري، يوم الاثنين الماضي، لأهداف معادية تم إطلاقها باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وتسبب ذلك في مقتل اثنين من العسكريين وإصابة سبعة آخرين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي، وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.

المصدر: sputniknews

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