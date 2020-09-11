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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

دمشق تعلن عن التصدي لهجوم إسرائيلي على حلب

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
المصدر: العربية نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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دمشق تعلن عن التصدي لهجوم إسرائيلي على حلب
قصف إسرائيلي سابق في سوريا

قال تلفزيون النظام السوري، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب.

 

وذكر التلفزيون لاحقا أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل لأهدافها في أحدث هجوم تقول سوريا إن إسرائيل شنته.

 

وكان مسؤولو دفاع إسرائيليون قد أعلنوا في الأشهر الأخيرة، أن إسرائيل ستصعد حملتها على إيران في سوريا حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات تقاتل بالوكالة.

 

وأفاد مصدر استخباراتي بالمنطقة، أن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة كورونا.

 

واعترفت إسرائيل بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011.

 

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الحالي، قالت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري، إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التيفور، بمحافظة حمص، وأسقطت معظمها، وذلك غدة قصف إسرائيلي تسبب في مقتل 10 مقاتلين موالين لقوات النظام.

المصدر: العربية نت

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