مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا

قصف ليلي لمواقع في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل 10 مسلحين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان، في ضربات شنتها طائرات نسبت لإسرائيل اليوم على شرق سوريا.

وأشار المرصد إلى "سماع دوي ست انفجارات قوية صباح اليوم في مدينة البوكمال بريف دير الزور، يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة الثلاثات جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية في ريف دير الزور الشرقي".

وأوضح المرصد السوري أن سيارات إسعاف شوهدت تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، مشيرًا إلى أن القصف تسبب "بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات".

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، وفق المرصد، لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام السوري.

وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري، وبسبب امتناع إسرائيل عن التعليق عليها.