عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | الشرق الاوسط واالعرب | مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا
المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا

المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل 10 مسلحين موالين لإيران هم ثمانية عراقيين وسوريان في ضربات نسبت لإسرائيل

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 56 من الدقائق
المصدر: i24news
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 380
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا
قصف ليلي لمواقع في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل 10 مسلحين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان، في ضربات شنتها طائرات نسبت لإسرائيل اليوم على شرق سوريا.

 

وأشار المرصد إلى "سماع دوي ست انفجارات قوية صباح اليوم في مدينة البوكمال بريف دير الزور، يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة الثلاثات جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية في ريف دير الزور الشرقي".

 

وأوضح المرصد السوري أن سيارات إسعاف شوهدت تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، مشيرًا إلى أن القصف تسبب "بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات".

 

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، وفق المرصد، لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام السوري.

 

وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري، وبسبب امتناع إسرائيل عن التعليق عليها.

المصدر: i24news

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)