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تصريحات عنصرية وجنسية ضد أوباما وزوجته لسياسي مقرب من ترامب

آخر تحديث: منذ 13 ساعة 27 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تصريحات عنصرية وجنسية ضد أوباما وزوجته لسياسي مقرب من ترامب
كارل بالادينو مساعد مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - أ ف ب

صرح مساعد مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بتصريحات عنصرية وجنسية ضد الرئيس أوباما وزوجته ميشيل، في مقابلة أجريت معه حديثا، بحسب موقع هافينجتون بوست الأمريكي.

 

وفي مقابلة مع موقع "آرت فويس" الأمريكي، قال "كارل بالادينو"، إن أكثر شيء يتمنى ذهابه في العام 2017 هو ميشيل أوباما.

 

وأضاف العضو المرشح في إدارة ترامب: "أتمنى أن تعود ميشيل أوباما رجلا وأن تذهب لتعيش براحة في زيمبابوي مع الغوريلا".

 

وتمنى بالادينو أيضا موت أوباما ومستشارته فاليري غاريت في العام القادم، مضيفا أنه يتمنى أن "يصاب أوباما بجنون البقر وأن يموت قبل إجراء عملية لعلاجه، ثم يدفن في مرعى للبقر بجانب غاريت التي ماتت قبله بأسبوع بسبب قطع رأسها من صديقها "الجهادي"، الذي أخطأ ولم يعلم أنها شخصية جيدة"، حسب قوله.

 

وتسببت تصريحات بلادينو بعاصفة من الهجوم والاتهامات بالعنصرية، ولكنه أصدر بيانا قال فيه إن تصريحاته لا علاقة لها بالعنصرية، معتبرا أن الإعلام استغلها للإساءة له.

المصدر: عربي21

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