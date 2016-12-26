إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار العالم | اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
المصنفة ايضاً في: اخبار العالم

اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا

آخر تحديث: منذ 3 ساعة 8 دقيقة
المصدر: صحيفة عكاظ السعودية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 455
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مندوبها لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو» يفس شانديلون في أحد شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل بطلق ناري في الرأس مساء أمس (الأحد). وذكرت وسائل إعلام روسية أن ملابسات حادثة الاغتيال لا تزال غامضة.

 

ويعد شانديلون ثالث دبلوماسي روسي يقتل هذا الأسبوع، بعد مقتل وكيل وزارة الخارجية الروسية بيتر بولشيكوف الذي عثر عليه مقتولا في شقته في العاصمة الروسية موسكو، إذ تم العثور على رصاص وبندقية وفوارغ طلقات نارية قرب جثته. وذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن بولشيكوف هو أحد كبار المستشارين في قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية. والسفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف على يد شرطي تركي أثناء افتتاحه معرضا فنيا.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)