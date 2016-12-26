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اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مندوبها لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو» يفس شانديلون في أحد شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل بطلق ناري في الرأس مساء أمس (الأحد). وذكرت وسائل إعلام روسية أن ملابسات حادثة الاغتيال لا تزال غامضة.
ويعد شانديلون ثالث دبلوماسي روسي يقتل هذا الأسبوع، بعد مقتل وكيل وزارة الخارجية الروسية بيتر بولشيكوف الذي عثر عليه مقتولا في شقته في العاصمة الروسية موسكو، إذ تم العثور على رصاص وبندقية وفوارغ طلقات نارية قرب جثته. وذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن بولشيكوف هو أحد كبار المستشارين في قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية. والسفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف على يد شرطي تركي أثناء افتتاحه معرضا فنيا.
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