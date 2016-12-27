كاتب أسترالي: هل تنهار أمريكا؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قلل الكاتب الأسترالي تشارلز فيرث من التحليلات التي تجزم أن الولايات المتحدة تقف على حافة الانهيار تحت قياد ة ترامب رغم اعترافه بخطورة الملياردير الجمهوري.

وأضاف في مقال بشبكة نيوز الأسترالية: "فرانسيس فوكوياما حقق انتشارا في الأيام الأخيرة من خلال مقال بمجلة بروسبيكت توقع فيه تقهقرا أمريكيا تتجاوز نتائجه انهيار الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن المنصرم".

بول كروجمان كتب مقالا بمجلة النيوروركر قال فيه إن 2016 شهد اختيار الأمريكيين ليوليوس قيصر الجديد مقارنا الطاغية الروماني الشهير بدونالد ترامب متوقعا نهاية وشيكة لأمريكا.

واعترف تشارلز فيرث أن انتخاب ترامب أنهى الحكمة السياسة التقليدية لكنه ذكر أن الولايات المتحدة ليست فقط من نبذت تلك السياسات حيث فعلها البريطانيون عندما اختاروا الخروج من بوتقة الاتحاد الأوروبي ويفعلها الفرنسيون الذين تتزايد درجة تأييدهم لليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة مارين لوبان.

وفي أستراليا يعد السياسي كوري برناردي نسخة محلية من دونالد ترامب ويهدد رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول بإمكانية حدوث انشقاق داخل الحزب الليبرالي.

المحللون الذين يتوقعون انهيارا وشيكا يستندون على أن عدم اكتراث ترامب بالمؤسسات الأمريكية قد يكتب كلمة النهاية للديمقراطية.

وذكر الكاتب أن ترامب يمتلك بالفعل سلطة واسعة النطاق لا سيما لافتا حزبه الجمهوري يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ وكذلك سيجد محكمة عليا متعاطفة معه.

وتوقع حدوث تخريب لنظام الدعم الاجتماعي الأمريكي من خلال التعديلات الضريبية التي يعتزم الملياردير ترامب تطبيقها.

لكن الكاتب استبعد فكرة انهيار أمريكا على غرار الاتحاد السوفيتي واصفا اختيار ترامب بأنه لا يعدو تعبيرا شعبويا عن مخاوف أكثر إلحاحا تتعلق بالنظام ككل.

وفسر ذلك قائلا: "ما صوت عليه الإنجليز والأمريكيون يمثل رغبة في تغييرة طريقة عمل الرأسمالية الأمريكية في الجيل المقبل".

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا