ترامب: "إسرائيل عزيزة علي"

دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب (AFP)

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّهوا دعوة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحضور حفل تنصيب ترامب في ال20 من الشهر الجاري

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح اليوم الأحد، في أول يوم من العام الجديد، إنه سمع كلمة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والتي طرح فيها رؤيته لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبرأيه لم يكن كيري منصفا تجاه إسرائيل.

وشدد ترامب على السياسة التي سينتهجها إزاء إسرائيل قائلا "إسرائيل مهمة جدا بالنسبة لي"، "يجب علينا أن ندافع عن إسرائيل". وكان ترامب قد وجّه رسالة لإسرائيل، على تويتر، قبيل كلمة كيري، حيث كتب "ابقوا أقوياء في إسرائيل.. تاريخ ال20 من يناير يقترب".

وفي تعبير آخر عن المحبة التي يكنها ترامب لإسرائيل، وتحديدا لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، صباح اليوم الأحد، تقريرا، بموجبه طلب ترامب من مساعديه أن ينسقوا لقاءً قريبا مع نتنياهو، وأعرب عن رغبته في أن يحضر نتنياهو حفل تنصيبه.

المصدر: al-masdar