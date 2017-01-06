مؤرخ: أمريكا تنهار بعد 10 سنوات

نسير في طريق وعر للغاية وفقا للمؤرخ

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد تنهار الولايات المتحدة والعالم الغربي تماما خلال العقد المقبل أثناء الفترة بين 2020-2030 عندما تكتسح الفوضى العالم الغربي وفقا لتنبؤات المؤرخ بيتر تورشين.

تورشين يستخدم طرق حسابية ورياضية لتوقع المستقبل قبل حدوثه.

وقال تورشين، البروفيسور بجامعة كونيكتكت الأمريكي إن العقد المقبل سيتسم بالفوضى السياسي والاضطرابات الاجتماعية الهدامة.

الأكاديمي الأمريكي يروج لنظرية تسمى "كليوديناميكس" والتي تنص على أن الأحداث التاريخية مثل ازدهار وانهيار الامبراطوريات أو الأديان أعقبت نماذج واضحة محددة.

ويعتقد تورشين أن الولايات المتحدة تسير فيه طريق كئيب سيؤدي إلى سقوطها قريبا.

انهيار الولايات المتحدة سيتبعه انحدار مماثل للعالم الغربي الذي سيلاقي ذات المصير.

وفي مقال نشره موقع "Phys. Org" أواخر 2016، كتب تورشين: "ينبغي انتظار سنوات طويلة من الاضطرابات السياسية تحدث ذروتها في العشرينيات من القرن الحالي".

واستطرد: "إنها نبوءة علمية وليست توقعا، تستند على قواعد علمية صلبة".

ويعتقد العالم الأمريكي أن فوز ترامب الذي يعتبره البعض فارسا للدمار ليس السبب الرئيسي لتلك الإرهاصات العلمية، قائلا: "الانهيار هو القدر المقبل بغض النظر عن هوية الجالس على السلطة".

المؤرخ الأمريكي بيتر تورشين

ومضى يقول: "مجتمعنا مثل كافة المجتمعات المعقدة يمتطي سفينة دوارة، ستدفعنا الاضطرابات إلى أعلى نقطة ثم يأتي موعد السقوط الحتمي".

وأشار إلى أن الاضطرابات سيكون دافعها تنامي الفجوة بين النخبة الأثرياء وعامة الشعب الفقراء، وتدمير روح التعاون، وتزايد وتيرة الاستقطاب الأيديولوجي, وتشرذم الطوائف السياسية.

وتوقع العالم حدوث ركود وانهيار في مستويات المعيشة جراء انخفاض إجمالي الناتج الإجمالي والإيرادات والصعود الهائل في النفقات.

ولفت إلى أن الفرصة الوحيدة من النجاة من هذا المصير هو مراقبة الاتجاهات ومحاولة وقف مسارها وإزالة أسبابها.

رجل يحمل خبزا عثر عليه في القمامة في موسكو عام 1991 في وقت لم يستطع فيه أصحاب المعاشات تحمل تكاليف المعيشة الباهظة.

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا