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ديلي بيست: روسيا تصدر الإرهابيين إلى الخارج
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يكتظ تنظيم داعش بمقاتلين يتحدثون اللغة الروسية من الشيشان وجمهوريات القوقاز الأخرى.
وظهرت تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار بإسطنبول ليلة رأس السنة.
ووفقا لوكالة الأناضول، فقد حدد المسؤولون الأتراك هوية الجاني لكنهم لم يكشفوا اسمه.
وداهمت الشرطة 4 أماكن في مدينة إزمير التركية التي تبعد نحو 7 ساعات بالسيارة من مدينة كونيا التي يعتقد أن الجاني كان يعيش فيها في الأسابيع السابقة للهجوم.
وألقت السلطات التركية القبض على 11 امرأة و9 رجال.
الدول التي ينتمي إليها المقبوض عليهم تراوحت بين داغستان، شرق تركستان، وقيرغيزستان.
وعلاوة على ذلك، تمت مصادرة 41 جواز سفر مزور تنتمي لمجموعة مختلفة من البلدان, و15 بطاقة هوية تركية مزورة وجهاز جي بي إس قالت الشرطة إن تنظيم داعش دأب على استخدامه في مناطق الصراع.
واستنادا إلى الصور الفوتوغرافية، فإن بطاقات الهوية تمثل مجموعة مختلفة من جمهوريات وسط آسيا مثل أوزباكستان وأذربيجان.
وعلاوة على ذلك، ذكرت الأناضول أن الشرطة عثرت على معدات للرؤية الليلة وحزام ناسف أثناء المداهمات.
صحيفة حريت ديلي نيوز التركية ذكرت ان المشتبه به يرتبط بعلاقات وثيقة مع مجتمع الإيجور هؤلاء الأناس ذوي الأصول التركية الذين يعيشون في الصين ويبلغ تعدادهم بالملايين، لكن آخرين يعيشون في الجمهوريات السوفيتية السابقة وداخل تركيا ذاتها، مع وجود نسبة قليلة تعيش في روسيا.
تركيا تعاني من الإرهابيين القادمين إليها من مناطق سوفيتية سابقة كالشيشان والقوقاز.
ومنذ اندلاع الصراع السوري، تزايدت نسبة نزوح هؤلاء إلى تركيا.
الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا عملية تفجير مطار إسطنبول الأكثر دموية أحدهم من روسيا والثاني من قيرغيستان، والثالث من أوزبكستان.
وأشارت الإحصائيات أن عدد مقاتلي الشيشان فحسب الذين انضموا إلى داعش يتراوح بين 3000-4000.
ويبدو أن روسيا استغلت الأزمة السورية في تصدير الإرهابيين إلى الخارج ثم شن حرب ضارية داخل سوريا.
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