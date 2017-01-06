مصادر أمنية لـCNN: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا إلى 5 أشخاص على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون لشبكة CNN، الجمعة، إن إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" الدولي في فلوريدا أسقط 5 قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج . وأكد مسؤولو وزارة الأمن الوطني الأمريكي لشبكتنا في وقت سابق سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى.

وأخبر مسؤول أمريكي شبكة CNN، أن السلطات تحتجز مشتبهاً به، بعد إطلاق النار، وقال المصدر إن مسؤولي إنفاذ القانون يعتقدون أن هناك مطلق نار وحيد.

وأكد مكتب رئيس شرطة مقاطعة "بروارد" في فلوريدا في اللحظات الأولى بعد الإعلان عن الحادث، مقتل عدة أشخاص، لم يُحدد عددهم، إثر إطلاق النار، وأضاف المكتب في تغريدة على موقع "تويتر" أن "قسم الاتصالات تلقى اتصالاً عند قرابة الساعة 12:55 ظهراً (بالتوقيت المحلي) حول إطلاق أعيرة نارية في مطار فورت لوديرديل الدولي."

ونشر مسؤولو المطار تغريدة على "تويتر" يعلنون فيها إيقاف جميع الخدمات في المطار.

واستجاب المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للواقعة.