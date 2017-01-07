- الفيديو: 3 ملايين مشاهدة لما فعلته هذه الشابة في العلن.. لن تصدقوا "جرأتها"!
- قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
- الدور الأيراني هو أكثر من لاعب اقليمي وأقل من لاعب دولي والبعد القيمي الادراكي الصهيوني لأتفاق ايران النووي
- أستراليا: قد يعمل داخل مغسلة سجن كوما..الديلي تليجراف تكشف الصورة الجنائية لإيدي عبيد
- سويسرا الأغلى.. تعرّف على ثمن ساندويتش "بيغ ماك" حول العالم
- العريس في الصف الثاني الابتدائي.. بالصور طفلين يحتفلان بخطوبتهما في مصر ورفض واسع للظاهرة
- في أستراليا.. لا مكان للموتى
- اللعنة: لبنان دولة نفطية!
- DNA - الحرب الاستباقية..حق حصري للمقاومة
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2017
- المرشد: حرب سوريا دفاعية!
- لبنان: رفع السقوف يحاصر قانون الانتخاب
- الإرهاب
- شارل جبور: راحو عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن! عرفتوا مين؟"
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2017
- ماذا قال الضابط الاوروبي لنائب لبناني ؟
- عون مع إجراء الانتخابات بموجب أي قانون.. وحزب الله بـ «النسبية الكاملة»
- علاقات خطرة.. التقارب الروسي التركي في سوريا هل يحمل رسائل "خاصة" إلى واشنطن؟
- مصادر أمنية لـCNN: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا إلى 5 أشخاص على الأقل
- مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية
- ديلي بيست: روسيا تصدر الإرهابيين إلى الخارج
- روسيا تقرر سحب حاملة طائراتها الوحيدة وقوات لها من سوريا
- مسؤول أسترالي سابق: أزمة السنترلينك كالطوفان
- اعترافات ذابح القبطي: لم يتوقف عن بيع الخمر فقتلته
- أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين
قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
وضع البيت الأبيض شابة روسية على قائمة عقوبات، بعد شكوك بأنها ساعدت موسكو على التدخل في الانتخابات الأميركية دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي حقق الفوز.
والشابة الروسية أليسا شيفتشنكو "هاكر" ماهرة، وظفتها شركة كبيرة لتتبع نقاط الضعف في أمنها الإلكتروني، قبل أن يتم إدراج الشركة هي الأخرى في قائمة العقوبات الأميركية الأسبوع الماضي، وسط مزاعم بتدخل روسي لترجيح كفة ترامب في الانتخابات.
والمعلومة الوحيدة المتوفرة عن شركة "زد أو آر"، هي أنها مدت جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأبحاث تقنية.
ونفت شيفتشينكو أن تكون قد شاركت "بعلم" في أي أعمال لصالح الحكومة الروسية، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووفقا لرسائل إلكترونية حصلت عليها الصحيفة، فإن "القرصانة" دافعت عن نفسها وقالت إن البيت الأبيض ربما حصل على معلومات مزيفة أو "أساء تفسير الحقائق".
وقالت شيفتشنكو: "يبدو أن هاكر صغيرة وشركتها قليلة الحيلة هما اختيار مثالي لهذا الهدف (العقوبات). أنا لا أحاول أن أختبئ، أسافر كثيرا وأنا إنسانة ودودة. والأهم أنني لا أملك الكثير من المال ولا السلطة ولا العلاقات".
وسخرت شيفتشنكو أيضا من "المستوى المجنون من الهستيريا حول قصة القرصنة الروسية كاملة".
يشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية اعتبرت في تقرير نشر الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وحكومته، سعيا إلى تسهيل انتخاب ترامب وتقويض حملة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وجاء في التقرير أن القرصنة وحملة التلاعب عبر وسائل الإعلام التي قامت بهما موسكو كان هدفهما أولا إلحاق الضرر برئاسة كلينتون المحتملة، ومن ثم دعم ترامب بعد أن بدا فوزه ممكنا.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعها كل من مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.
إلا أن ترامب قال إن أعمال القرصنة المعلوماتية "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية"، التي جرت في نوفمبر الماضي وأسفرت عن تتويجه.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قصة "قرصانة روسية حسناء" رجحت كفة ترامب
- مصادر أمنية لـCNN: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا إلى 5 أشخاص على الأقل
- ديلي بيست: روسيا تصدر الإرهابيين إلى الخارج
- مؤرخ: أمريكا تنهار بعد 10 سنوات
- عمالقة النفط في مواجهة ترامب.. الشركات الأميركية ستحمي مصالحها من إصلاحٍ ضريبي قدَّمه الجمهوريون
- ترامب: "إسرائيل عزيزة علي"
- تصعيد قبل الرحيل.. واشنطن تطرد 35 دبلوماسياً روسيّاً.. وموسكو ترد: سكرات الموت من جثث سياسية
- فريق التحقيق: هذا هو السبب المرجح لتحطم الطائرة الروسية في البحر الأسود
- كاتب أسترالي: هل تنهار أمريكا؟
- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)