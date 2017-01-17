استطلاع صادم: العولمة تزيد الفجوة بين الغني والفقير

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شكك عدد كبير من قادة البيزنس في قدرة العولمة على فعل أي شيء للحد من اللا مساواة بين الغني والفقير بحسب استطلاع جديد أجرته شركة المراجعة "بي دبليو سي".

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت مشاعر الرؤساء التنفيذيين إيجابية إلى حد كبير بشأن مساهمة العولمة في الحركة الحرة لرأس المال والبضائع والشعوب، لكن استطلاع هذا العام يعكس نظرة تشاؤمية من المشاركين.

الاستطلاع المذكور تم الكشف عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بمدينة دافوس السويسرية.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة بين سبتمبر إلى ديسمبر 2016 بمشاركة 1379 رئيسا تنفيذيا ينتمون لـ 79 دولة عبر وسائل مختلفة تتضمن الإنترنت والهاتف ومقابلات وجها لوجه.

44 % من المشاركين قالوا إن العوملة لم تفعل شيئا بالمرة من أجل تضييق الفجوة بين الغني والفقير.

13 % ذكروا أن العولمة ساعدت على زيادة هوة اللا مساواة إلى حد كبير، بينما قالت النسبة الباقية إنها أحدثت تأثيرا مساعدا لمناهضة الفارق بين الأثرياء والمحرومين.

وتعد نتائج الاستطلاع مغايرة تماما لمسار الاستطلاعات السابقة التي بدأت عام 1998 التي كانت زاخرة بمشاعر التفاؤل تجاه العولمة.

وكشف استطلاع 2017 ايضا أن 60 % من المشاركين باتوا يؤمنون أن العوملة صاحبة تأثير إيجابي على تحسين حركة رأس المال والشعوب والبضائع والمعلومات.

المصدر: cnbc.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا