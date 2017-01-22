في دافوس..شبح دونالد ترامب يسكن المنتدى الاقتصادي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السابع والأربعين الذي أقيم بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 17-20 يناير الجاري، كان شبح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يسكن المكان رغم عدم تواجده بشكل شخصي.

الأحاديث حول تأثير ترامب على العولمة سيطر على مناقشات نخبة السياسيين ورجال الأعمال الذين يجتمعون سنويا في هذا المكان المطل على جبال الألب.

مشاعر عدم التيقن من أسلوب إدارة ترامب الذي يترأس القوة العظمى في العالم، كانت السمة الغالبة.

ورغم أن موضوعات طموحة كانت أيضا مثار مناقشات في دافوس مثل محاربة الأوبئة والحد من ظاهرة اللامساواة في العالم، لكن معظم المناقشات تركزت على ترامب، الذي وعد بإعادة صياغة صفقات التجارة الحرة، وتضييق الخناق على الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ديفيد كوت، الرئيس التنفيذي لمجموعة Honeywell الصناعية علق قائلا: "هل سنعود إلى الحمائية؟ لا أعرف حقيقة، وأعدكم أن أولي ذلك الموضوع اهتماما كبيرا لأنه أمر شديد الأهمية بالنسبة لنا".

وتابع: "من المبكر جدا الضغط على زر الذعر، ينبغي أن ننتظر رؤية ما ستؤول إليه الأمور".

روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قام بتذكير وفود دافوس بحقبة الثلاثينيات من القرن المنصرم عندما رفعت الحكومات من قيمة التعريفات الجمركية وتم القضاء على ثلثي التجارة العالمية في 3 سنوات فحسب.

وتابع: "لا تريدون بالتأكيد عودة ذلك الآن، لأنه سيكون بمثابة كارثة حقيقية، لا ينبغي أن ندخل في أتون حرب تجارية".

المصدر: pressofatlanticcity.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا