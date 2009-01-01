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ترامب يستعد لوقف إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول
قال مساعدون في الكونغرس وخبراء في الهجرة مطلعون على الموضوع إن من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من اليوم الأربعاء، تشمل حظرا مؤقتا على جميع المهاجرين ووقفا لإصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن يأمر ترامب -الذي كتب في تغريدة ليل الثلاثاء إن "يوما عظيما" مزمعا بخصوص الأمن القومي- يوم الأربعاء بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تعزيز عملية الفحص والتحري.
وقال المساعدون والخبراء الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن ترامب سيوقع أمرا آخر يوقف إصدار تأشيرات للمواطنين من سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال ترامب في تغريدته، التي كتبها في وقت متأخر يوم الثلاثاء: "من المقرر أن يكون يوم غد يوما عظيما للأمن القومي. سنبني الجدار ضمن أشياء عديدة أخرى".
وربما تتضمن إجراءات تأمين الحدود التوجيه ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وخطوات أخرى لخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن أول هذه الأوامر سيوقع يوم الأربعاء. لكن ترامب يدرس أيضا إجراءات لتشديد أمن الحدود ويمكن أن يوجه اهتمامه لمسألة اللاجئين في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها إذا تقرر أن هذا في المصلحة العامة.
وأضاف ليجومسكي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة واشنطن: "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماما.. لكن من وجهة النظر السياسية ستكون هذه فكرة سيئة جدا لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي".
وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية بطرد مرتكبي الجنح من المهاجرين السريين من الولايات المتحدة وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما أن ترامب يريد منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
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