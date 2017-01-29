مصادر لـCNN: قرار ترامب بمنع الدخول يشمل حاملي الـ"غرين كارد" من الدول الإسلامية السبع

قال الرئيس دونالد ترامب إن المسيحيين الذين تعرضوا للاضطهاد ستكون لهم الأولوية على غيرهم من اللاجئين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة، قائلا إنهم تعرضوا "لمعاملة فظيعة."

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، السبت، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، يشمل أيضا من يحملون الـ"غرين كارد" (الإقامة) وليس فقط من يحملون تأشيرة زيارة.

وقال مصدران مطلعان إن الحظر المفروض على مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال لمدة 90 يوما، يشمل حاملي الـ"غرين كارد" المتواجدين خارج الولايات المتحدة ولن يُسمح لهم بالعودة، ولكن يمكنهم تقديم طلب لاستثنائهم من ذلك إلا أن الخطوات ما زالت غير واضحة.

وقال مصدر آخر إن على حاملي الـ"غرين كارد" والمتواجدين حاليا داخل الولايات المتحدة عدم مغادرة الأراضي الأمريكية لأنهم قد لا يتمكنون من العودة مرة أخرى. وأضاف المصدر أن شروط الاستثناء من المرسوم الرئاسي ستحددها إدارة الأمن الداخلي.

وأكد المصدر أنه جرى احتجاز أكثر من 20 شخصا من مواطني الدول الإسلامية السبع في المطارات الأمريكية، مشيرا إلى أنهم بالفعل كانوا على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة وقت توقيع ترامب للمرسوم الرئاسي، وأضاف أن إدارة الأمن الداخلي تعمل الآن لمعرفة كيف ستتعامل مع كل شيء.