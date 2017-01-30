هل أنت ممنوع من دخول أمريكا؟ سنساعدك لتعرف

مشاهد من مطارات أمريكية انتشرت فيها حالة من الفوضى والارتباك وسط احتجاجات ضد "حظر ترامب" وانتشار أمني للسلطات التي حاول التعامل مع الوضع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يقضي بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، ضجة عالمية واسعة النطاق، فيما انتشرت حالة من الفوضى والارتباك في المطارات الأمريكية، بينما تحاول وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والدول الأجنبية التعامل مع سياسية واشنطن الجديدة.

نعرض فيما يلي بعض أبرز أنواع التأشيرات الأمريكية التي قد يتأثر حاملوها بقرار ترامب:

تأشيرات غير المهاجرين:

تأشيرة رجال الأعمال B-1

تأشيرة الزيارة B-2

تأشيرات العمل المؤقتة بأنواعها: H-1B وH-1B1 وH-2A وH-2B وH-3 وL وO وP-1 وP-2 وP-3 وQ-1

تأشيرة طالب F-1

تأشيرات الصحفيين والإعلاميين I

تأشيرة العبور C أو "Transit"

تأشيرات المهاجرين:

تأشيرات برعاية صاحب العمل بأنواعها: E-1 وE-2 وE-3

تأشيرة المقيم العائد إلى الدولة SB – مقيم دائم بقي خارج الولايات المتحدة، لمدة تزيد عن 12 شهراً، أو بعد انتهاء فترة صلاحية تصريح إعادة الدخول

تأشيرات الهجرة المبنية على العلاقة العائلية بأنواعها (إصدار هذه التأشيرات غير محدود خلال السنة المالية):

IR-1: زوج/ زوجة مواطنة أو مواطن أمريكي

IR-2: الأطفال غير المتزوجين الذين لا تزيد أعمارهم عن 21 عاما، ويحمل الأب أو الأم الجنسية الأمريكية

IR-3: يتيم مُتبنّىَ في الخارج من قبل مواطن أمريكي

IR-4: يتيم سيُتبنى في أمريكا من قبل مواطن أمريكي

IR-5: والد أو والدة مواطن أمريكي لا يقل عمره عن 21 عاماً

تأشيرات الهجرة لأفراد عائلة المواطنين والمقيمين في أمريكا (عدد هذه التأشيرات محدود خلال السنة المالية):

F1 – الأطفال غير المتزوجين، ويحمل الأب أو الأم الجنسية الأمريكية

F2 – الأزواج والأطفال القصر والأبناء غير المتزوجين (فوق 21 سنة)، يقيم الأب أو الأم في أمريكا

F3 – الأطفال المتزوجون وأزواجهم وأطفالهم القصر، ويحمل الأب أو الأم الجنسية الأمريكية

F4 – إخوة وأخوات المواطنين الأمريكيين، وأزواج الأشقاء وأطفالهم القصر

واستثنى نص القرار حاملي تأشيرات محددة من التعليق. نعرض فيما يلي أنواع التأشيرات التي سيُسمح لحامليها دخول الولايات المتحدة حتى وإن كانوا من مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال:

التأشيرات الدبلوماسية

تأشيرات صادرة لأعضاء منظمة حلف الشمال الأطلسي (ناتو)

تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة

تأشيرات G-1 وG-2 وG-3 وG-4 الصادرة للمسؤولين في منظمات دولية وأفراد أسرتهم القريبة