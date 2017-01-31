منفذ الهجوم على مسجد كيبيك طالب جامعي كندي فرنسي

(و ص ف، رويترز)

أشخاص يقفون مع ملصق يدعو الى السلام قرب المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك الاحد. (أ ف ب)

أفادت الشرطة الكندية أمس أنها تحتجز شخصين للاشتباه في ضلوعهما في حادث إطلاق نار داخل مسجد في كيبيك الأحد أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية ووصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه "حادث ارهابي".

وقال مصدر إن أحدهما كندي فرنسي والآخر من أصل مغربي وأن أحدهما على الأقل يدرس في جامعة قريبة.

وأضاف المصدر أن أحد المشتبه فيهما يدعى ألكسندري بيسونيت وهو كندي فرنسي والآخر اسمه محمد خضير، مشيراً إلى أنه من أصل مغربي ولكن لم يعلن بعد عن جنسيته.

ولاحقاً أعلن مصدر مطلع إن بيسونيت، وهو طالب جامعي، هو المشتبه فيه الوحيد في حادث إطلاق النار على المسجد.

وأوضح أن الشخص الآخر يعتبر الآن شاهدا وليس مشتبهاً فيه.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ان اثنين من مواطنيها قتلوا في "الاعتداء الارهابي" في مسجد كيبيك.

واتصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب هاتفيا بترودو ليقدم له تعازيه بضحايا اطلاق النار على المسجد.

وجاء في بيان أصدره مكتب ترودو ان "الرئيس ترامب أعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء وشعب كندا عقب حادث اطلاق النار المأسوي في المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك". كما عرض ترامب "تقديم المساعدة اذا دعت الحاجة الى ذلك".

المصدر: (و ص ف، رويترز)